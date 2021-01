Suicide Squad : David Ayer dévoile une image inédite du Joker de Jared Leto

David Ayer dévoile des images inédites du Joker de Jared Leto dans sa version originale de Suicide Squad.

Le Director’s Cut de David Ayer de Suicide Squad ne sortira peut-être jamais mais cela n’empêche pas le réalisateur de poster des images inédites du film. Sur les réseaux sociaux, Ayer a dévoilé une courte vidéo montrant son Joker incarné par Jared Leto. Il s’agit plus d’un gif qu’un véritable extrait mais on y découvre un plan du personnage inédit.

Cette courte vidéo dévoile Joker avec le visage brulé à cause d’un crash d’hélicoptère. On peu l’entendre murmurer : « Tu devrais avoir honte de toi »

Um…@DavidAyerMovies just dropped a CLIP FROM HIS DIRECTOR’S CUT!! #ReleaseTheAyerCut #IStandWithRayFisher pic.twitter.com/nSEp6O9KKH

— ReleaseTheAyerCut (@RTAyerCutSS) January 16, 2021