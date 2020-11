Suicide Squad : David Ayer nie l’arrivée d’un  « Ayer Cut » sur HBO Max 

David Ayer dit qu’il n’y a pas de « director’s cut » pour son film Suicide Squad en préparation pour HBO Max.

Depuis que Zack Snyder a enfin la chance de faire son « Snyder Cut », beaucoup de fans de DC espéraient que David Ayer ait la même opportunité pour offrir sa vision initiale de Suicide Squad. En effet, si la situation de Snyder [qui a dû quitter le film la première fois] et Ayer [qui est resté] est différente, Ayer n’a pas pu vraiment faire le film qu’il souhaite la première fois.

Ayer a été sollicité pour écrire et réaliser le premier film du DCEU centré sur l’équipe d’anti-héros, et bien que le buzz avant la sortie ait été extrêmement positif, Suicide Squad n’a pas eu l’effet escompté au moment de sa sortie. Techniquement, le film a été un succès au box-office, mais il a remporté des critiques cinglantes et des réponses médiocres des fans. En conséquence, Warner Bros. a choisi d’aller dans une direction entièrement différente pour un nouveau film, avec le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, en charge cette fois-ci.

Ces dernières années, Ayer a expliqué que le produit fini que le public a vu dans les salles était le résultat du studio qui a alterné sa vision. Son Suicide Squad aurait été beaucoup plus sombre et aurait inclus des arcs différents et plus développés pour certains personnages. Le succès de la campagne de fans pour le Justice League de Zack Snyder a conduit certains à se demander si le soi-disant Ayer Cut de Suicide Squad pourrait éventuellement sortir, et Ayer lui-même a encouragé les fans à partager leur intérêt pour le projet avec WarnerMedia.

Alors que le Justice League de Zack Snyder se dirige vers HBO Max l’année prochaine, une théorie populaire est que l’Ayer Cut de Suicide Squad suivra. Aucune annonce officielle n’a été faite, mais des rumeurs circulent depuis un certain temps maintenant suggérant que WB a déjà conclu un accord avec Ayer pour sortir son Suicide Squad sur le service de streaming. Un fan a contacté Ayer directement sur les réseaux sociaux pour lui demander de commenter un article à ce sujet, et Ayer a simplement répondu que ce n’était « Pas vrai ».

Ne retenez donc pas votre souffle, il n’est pour l’instant pas question d’un Ayer Cut, à moins que les choses changent dans le futur. Pour le moment, Warner Bros est concentré sur la version de James Gunn qui sortira l’été prochain.

Notez tout de même que pendant des mois et des mois, il a été nié que le Snyder Cut allait sortir, puis la nouvelle a éclaté. Même si pour le moment un Ayer Cut de Suicide Squad n’est pas à l’ordre du jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait.

Source : ScreenRant / Crédit ©Warner Bros