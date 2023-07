The Flash : Le film faire pire que Green Lantern au Box Office US

Le box office US de The Flash est officiellement pire que celui de Green Lantern.

The Flash est décidément loin d’être le succès espéré des studios, c’est même le pire flop de l’histoire pour Warner Bros. Alors que le film était attendu comme le plus gros blockbuster de l’été, c’est un échec cuisant. On peut même dire que c‘est un désastre bien pire que celui de Green Lantern.

Le film avec Ryan Reynolds sorti en 2011 a amassé 116 millions de dollars au box office américain tandis que The Flash a rapporté seulement 106 millions, soit 10 millions de moins. Sachant que Green Lantern est considéré comme l’un des plus gros flops de tous les temps, ce n’est pas une bonne nouvelle pour The Flash et DC dans son ensemble. Même si le film a conquis certains critiques (avant d’en décevoir d’autres) et a rapporté des centaines de millions de dollars au box-office, cela ne suffit pas pour générer des bénéfices ou atteindre le seuil de rentabilité.

En raison du budget de 220 millions de dollars annoncé par The Flash (et d’un budget promotionnel de 150 millions de dollars), le film devrait faire perdre plus de 200 millions de dollars à Warner Bros., ce qui serait la plus grande perte financière subie par un studio à cause d’un film de super-héros.

Pour mettre les choses en perspective, même les films à gros budget qui sont sortis au plus fort de la pandémie mondiale de COVID-19 comme Wonder Woman 1984 (qui a perdu plus de 100 millions de dollars) s’en sont mieux sortis que The Flash comparativement.

The Flash détrône le précédent film DC de Warner, Shazam! La Rage des Dieux pour cette place malheureuse, un film qui a perdu environ 150 millions de dollars après avoir récolté un maigre 57,6 millions de dollars au box-office national.

Bien que Blue Beetle et Aquaman et le royaume perdu ne soient pas encore sortis cette année, il est peu probable que l’un ou l’autre des films explose le box-office sur la base de l’année écoulée des films DC.

Ce que tout le monde veut savoir maintenant, c’est si le prochain Superman: Legacy de James Gunn peut donner un bon départ au nouveau régime DCU.

Source : MovieWeb/The Direct / Crédit ©Warner Bros