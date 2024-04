To The Moon : Scarlett Johansson et Channing Tatum vers la lune (Bande-annonce)

Bande-annonce de To The Moon, film de Greg Berlanti avec Scarlett Johansson et Channing Tatum.

Apple Original Films et Sony Pictures ont dévoilé la bande-annonce de To The Moon (Fly Me To The Moon en VO), film de conquête spatiale réalisé par Greg Berlanti (Love Simon, The Arrowverse) avec Scarlett Johansson et Channing Tatum.

Chargée de redorer l’image de la NASA auprès du public, l’étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d’un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à rebours est alors vraiment lancé…

Au casting, on trouve aussi Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Ray Romano et Woody Harrelson.

To The Moon sort le 10 juillet au cinéma.

To The Moon – Bande-annonce VF

To The Moon – Bande-annonce VOST