Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Le film va vous “faire tourner la tête” (photo)

Benedict Cumberbatch confie que Doctor Strange in the Multiverse of Madness va vous “faire tourner la tête”.

Le nouveau trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness n’a montré qu’une infime partie du film mais rien qu’à ses nouvelles images, il est certain que ce sera une aventure à faire perdre la tête à son personnage principal qui doit gérer les conséquences des événements de Spider-Man No Way Home.

Le nouveau numéro du magazine Empire a dévoilé une nouvelle image du film avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Wong (Benedict Wong) et America Chavez (Xochitl Gomez). Le magazine a également discuté avec Cumberbatch et l’acteur a parlé du fait qu’au-delà d’être un film Marvel, c’est un film de Sam Raimi.

« Une fois que c’est devenu Sam, il s’agissait toujours d’en faire un film de Sam Raimi. Ça va vous faire tourner la tête. »

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Source : Empire / Crédit ©Marvel