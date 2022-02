Doctor Strange in the Multiverse of Madness : La bande-annonce du Super Bowl

Découvrez la bande-annonce du Super Bowl de Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui pourrait bien révéler la présence du Professeur X.

Quelques semaines après la première bande-annonce (qui a fait ses débuts en tant que scène post-générique de Spider-Man No Way Home), une toute nouvelle bande-annonce pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été dévoilée par Marvel Studios. La grand-messe du Super Bowl a en effet été l‘occasion de révéler un trailer complètement inédit du prochain film Marvel.

Le réalisateur de la trilogie originale de Spider-Man, Sam Raimi, revient dans le monde des super-héros avec Multiverse of Madness, mais si cette bande-annonce est une indication, le nouveau film Doctor Strange semble avoir plus en commun avec les films d’horreur emblématiques de Raimi.

La bande-annonce trouve Stephen Strange (Cumberbatch) faire face aux conséquences du sort qu’il a invoqué dans Spider-Man: No Way Home, dans lequel il s’est mêlé à la réalité. Comme l’avertit le nouveau Sorcier Suprême Wong (Benedict Wong), « Tu ne peux pas tout contrôler, Strange. Tu as ouvert une porte entre les univers, et nous ne savons pas qui ou quoi la franchira. »

La bande-annonce contient également d’autres visages connus de l’univers Marcel comme Mordo (Chiwetel Ejiofor), l’ancien allié de Strange qui le tient pour responsable et qui pourrait bien finir par le mener dans une chambre sinistre. Nous entendons une voix dire : « Nous devrions lui dire la vérité », et bien que nous n’ayons jamais un aperçu du visage de la personne, cette voix ressemble beaucoup à la légende vivante Sir Patrick Stewart, célèbre pour avoir joué Charles Xavier dans les films X-Men.

Il semble de plus en plus claire que Marvel concocte l’arrivée des X-Men dans le MCU, il se dit que les Illuminati seraient de la partie et le Professeur X pourrait être leur leader. Il est aussi possible que Reed Richards alias Mr Fantastic se cache dans le trailer car une silhouette lui ressemble étrangement.

La bande-annonce donne aussi un aperçu de Wanda (Elizabeth Olsen) qui semble encore sous le choc après ce qui s’est passé à Westview, dans WandaVision. Nous voyons également le retour de Rachel McAdams en tant que Dr Christine Palmer, ainsi que du nouvelle venue Xochitl Gomez en tant qu’America Chavez.

Une nouvelle affiche est aussi à découvrir ci-dessous.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Bande-annonce Super Bowl (VF)



Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Bande-annonce Super Bowl (VOST)