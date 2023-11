Madame Web : Premier trailer du film Sony/Marvel avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney

Sony dévoile un premier trailer pour le film Marvel Madame Web avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney.

Les fans de Marvel n’auront pas de nouveau film du MCU avant juillet 2024, mais Sony comblera leur désir de super-héros avec Madame Web qui continue d’étendre l’univers de Spider-Man sur grand écran. Si plusieurs productions ont repoussé leurs sorties, le film avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney sera bien dans les salles au début de l’année prochaine.

Le film suit la star de Cinquante Nuances de Grey Dakota Johnson dans le rôle de Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan qui pourrait avoir des capacités de clairvoyance. Contrainte de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir puissant… si elles parviennent toutes à survivre à un présent mortel.

Sydney Sweeney joue Julia Carpenter/Spider-Woman. Avec également Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts et Adam Scott.

La bande-annonce révèle l’équipe de quatre femmes, ainsi que le méchant ressemblant à Spider-Man, Ezekiel « Zeke » Sims, joué par Tahar Rahim. On voit également Madame Web apparaître refaire un combat après une défaite qu’elle a constatée d’avance grâce à ses pouvoirs de clairvoyance.

Cette première bande-annonce est assez prometteuse et montre une nouvelle équipe d’héroïnes féminines face à un méchant de l’univers Spider-Man. On découvre ici Cassandra avant qu’elle ne soit dans un fauteuil roulant comme dans les comics.

Madame Web est l’un des nombreux spin-offs de Spider-Man en préparation chez Sony. Aaron Taylor-Johnson jouera dans Kraven le Chasseur en août 2024. Tom Hardy reprendra son rôle de Venom dans le troisième film de la série, dont la sortie est prévue en novembre 2024. Il y a aussi El Muerto et Spider-Man : Beyond the Spider- Verse à venir. Morbius, avec Jared Leto dans le rôle de l’anti-héros vampire titulaire, est sorti l’année dernière.

Réalisé par SJ Clarkson (Jessica Jones) Madame Web sort en salle le 14 février prochain.

Madame Web – Bande-annonce VF

Madame Web – Bande-annonce VOSTFR