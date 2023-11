Venom 3 : Sony confirme la date de sortie alors que la grève se termine

Sony prévoit toujours une sortie en salles pour Venom 3 à la fin de l’automne 2024, alors que la grève des acteurs se termine et que le film reprend la production.

Le 6 novembre 2024 (le 8 aux Etats-Unis) appartient à Venom 3. Sony a toujours eu la date en attente pour un film Marvel et c’était bien pour ce film. Venom 3 avait auparavant une date fixée au 14 juillet 2024 mais le délai était impossible à cause de la grève des acteurs qui a tout mis en pause. Cependant, après 118 jours, les studios et SAG-AFTRA ont conclu un nouvel accord de trois ans cette nuit.

Venom 3 est l’un des rares grands films hollywoodiens qui cherchent à reprendre le tournage le plus tôt possible avant la fin de l’année.

Tom Hardy revient dans le rôle du protecteur mortel Venom. Le film est réalisé par Kelly Marcel qui a également écrit le scénario avec l’histoire de Marcel et Hardy. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy et Hutch Parker produisent.

A travers deux films, la franchise Venom totalise 1,36 milliard de dollars au box-office mondial. Au box office US, Venom : Let There Be Carnage de 2021 possède la troisième meilleure ouverture d’octobre à 90 millions de dollars, tandis que le premier Venom de 2018 a le quatrième meilleur démarrage du mois à 80,2 millions de dollars.

Il reste encore à dater Spider-Man : Beyond the Spider-Verse de Sony, qui a été déplacé de la sortie du week-end de Pâques 2024 à une date non déterminée. Ce film a encore besoin de ses acteurs pour enregistrer les voix. Le film précédent, Spider-Man : Across the Spider-Verse, a prouvé que le public était demandeur d’histoires de Spider-Man, rapportant plus de 690 millions de dollars l’été dernier.

Source : Deadline / Crédit ©Sony