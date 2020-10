Jurassic World Dominion : Sam Neill et Laura Dern s’embrassent sur le tournage (photos)

De nouvelles photos de tournage pour le film Jurassic World Dominion avec Sam Neill et Laura Dern ont fait surface.

Le tournage de Jurassic World 3 a de nouveau été interrompu pour cause de coronavirus mais des photos prises avant l’arrêt circulent sur la toile. Le film réunira les acteurs principaux actuels Chris Pratt et Bryce Dallas Howard ainsi que les acteurs de la franchise originale Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum.

De nouvelles images de tournage ont fait surface et à en juger par celles-ci récemment publiées par Jurassic Vault, il y a de l’amour dans l’air pour les personnages de Dern et Neill. Les deux acteurs reprendront respectivement leurs rôles de Dr. Ellie Sattler et Dr. Alan Grant. Sur les photos de tournage, on peut voir Ellie et Alan s’enlacer et s’embrasser.

Ces images sont à voir sur le site Jurassic Vault.

Le sixième film de la franchise Jurassic a arrêté la production en mars, mais il fut l’un des premiers projets à reprendre le tournage plus tôt cet été, avec les acteurs et l’équipe qui sont revenu au Royaume-Uni. Universal aurait dépensé des millions de dollars pour adopter de nouvelles mesures de sécurité sur le plateau, y compris des tests rapides et des contrôles de température réguliers.

Le film met en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ainsi que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Le casting comprend également Mamadou Athie, Scott Haze, Dichen Lachman, Daniella Pineda, Campbell Scott, Isabella Sermon, Justice Smith, Omar Sy, DeWanda Wise et B.D. Wong.

Colin Trevorrow, réalisateur du premier Jurassic World, revient derrière la caméra pour Jurassic World Dominion.

Source : Jurassic Vault / Crédit ©Universal Pictures