Jurassic World Dominion : Des membres de l’équipe ont contractés le COVID-19, tournage interrompu

Le réalisateur Colin Trevorrow révèle que le tournage de Jurassic World: Dominion est interrompu parce que des membres de l’équipe on contractés COVID-19.

Jurassic World Dominion est une nouvelle fois forcé d’interrompre son tournage. Universal Pictures a confirmé que plusieurs membres non identifiés de la distribution et / ou de l’équipe avaient été testés positifs pour le coronavirus.

Même si les tests ultérieurs se sont révélés négatifs, en raison des directives de santé et de sécurité, la production sera interrompue pendant deux semaines. Une nouvelle photo de plateau représentant un petit dinosaure animatronique portant un masque, a également été partagée avec les nouvelles.

« Réveillé en apprenant la nouvelle que nous avons eu quelques tests de coronavirus positifs sur Jurassic World: Dominion. Tous ont été testés négatifs peu de temps après, mais en raison de nos protocoles de sécurité, nous allons faire une pause de deux semaines. De retour bientôt, » écrit Trevorrow sur Twitter.

Cette nouvelle arrive juste après l’annonce que le film sortira plus tard que prévu. Il arrivera en salle en 2022 au lieu de l’été 2021.

Woke up to the news we had a few positive Coronavirus tests on Jurassic World: Dominion. All tested negative shortly after, but due to our safety protocols we’re going to pause for two weeks. Back soon. pic.twitter.com/DxuqX9UdgX

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) October 7, 2020