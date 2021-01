Avengers 5 : Les héros referont équipe, mais pas tout de suite

Les Avengers referont éventuellement équipe, mais pas tout de suite selon Kevin Feige.

Avengers Endgame a vu les super-héros se réunir pour combattre le méchant Thanos et mettre fin à son règne de terreur. Le film a vu la fin de certains personnages et a tourné une page dans le MCU. Cela dit, ce n’est pas la fin pour les Avengers qui éventuellement, se réuniront à nouveau dans un potentiel Avengers 5.

Dans une interview à IGN, quand on demande au président de Marvel Studos, Kevin Feige, si les Avengers feront à nouveau équipe, il répond : « Je pense que oui. Je dirais que oui, à un moment. »

Cela veut dire qu’il n’y aura pas de film officiel Avengers dans la phase 4, mais comme souligné précédemment, plusieurs films à venir ressemblent grandement à des films Avengers. De manière non-officielle, Spider-Man 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor Love and Thunder seront remplis de super-héros qui feront équipe.

On imagine aussi que Black Panther II, Captain Marvel 2, Les Gardiens de la Galaxie. 3, ou encore Ant-Man and the Wasp: Quantumania seront aussi plus des films d’ensemble que des films solos.

La phase 4 va aussi introduire d’autres super-héros comme She-Hulk, Moon Knight, Ms Marvel, Ironheart, Shang-Chi, les Eternals, Kate Bishop et réintroduira des personnages comme Blade ou encore les Quatre Fantastiques. Cela prendra du temps pour ensuite revoir un film épique avec tous ces personnages.

Même si officiellement il n’y aura pas de film Avengers 5 avant un petit moment, les fans auront de quoi se mettre sous la dent en termes d’équipe de super-héros.

La phase 4 sera lancée ce vendredi avec le début de la série WandaVision sur Disney+.

Source : IGN / Crédit ©Marvel