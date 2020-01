Critics Choice Awards 2020 : Tarantino coiffe Mendes dans la catégorie Meilleur Film (palmarès)

Découvrez le palmarès complet des Critics Choice Wards 2020

La Cérémonie de remise des prix de la critique américaine, rassemblant l’avis de 400 médias et journalistes de la télévision, radio, presse en ligne, les Critics Choice Wards 2020, s’est déroulée hier soir aux USA.

Une cérémonie qui donne un bon indicateur pour les futurs récompensés aux Oscars, puisque généralement l’Académie offre plus ou moins ses statuettes en adéquation avec le palmarès des CCA. Un palmarès qui cette année se place dans la lignée des Emmys et des Goldens Globes, avec quelques ex-aequo puisque les CCA le permettent.

Ainsi côté cinéma c’est Once Upon a Time in Hollywood qui remporte la catégorie Meilleur Film alors que Sam Mendes s’imposait au Golden globe tant côté réalisation que meilleur film. Il repart cependant avec le prix du meilleur réalisateur ex-aequo avec le Parasite de Bong Joon-ho, ainsi que le prix de la Meilleure photographie.

Joaquin Phoenix, Renée Zellwegger, Brad Pitt et Laura Dern repartent à nouveau avec les mêmes prix qu’au Golden Globes, ce qui pourrait bien laisser présager un oscar pour ces derniers en février prochain.

Côté série, C’est toujours Fleabag et Succession qui ressortent grands gagnants des CCA. A noter que ce n’est pas Chernobyl qui repart avec la récompense de la Meilleure Mini-Série de l’Année, puisque Dans leur Regard d’Ava Duvernay remporte le prix. Watchmen, qui n’a été diffusée qu’en fin d’année 2019, elle, repart avec deux statuettes bien méritées, pour l’une des meilleures séries de 2019.

Le palmarès complet de la Cérémonie est à découvrir ci-dessous. Les gagnants de chaque catégorie sont en rouge.

CINEMA

MEILLEUR FILM

Once Upon a Time in Hollywood

1917

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Les filles du Docteur March

Marriage Story

Parasite

Uncut Gems

MEILLEUR ACTEUR

Joaquin Phoenix – Joker

Antonio Banderas – Douleur et Gloire

Robert De Niro – The Irishman

Leonardo DiCaprio – Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver – Marriage Story

Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Adam Sandler – Uncut Gems

MEILLEURE ACTRICE

Renée Zellweger – Judy

Awkwafina – L’Adieu (The Farewell)

Cynthia Erivo – Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Lupita Nyong’o – Us

Saoirse Ronan – Les filles du Docteur March

Charlize Theron – Scandale

MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND ROLE

Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

Willem Dafoe – The Lighthouse

Tom Hanks – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND ROLE

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Jennifer Lopez – Hustlers

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Zhao Shuzhen – The Farewell

MEILLEUR ESPOIR

Roman Griffin Davis – Jojo Rabbit

Julia Butters – Once Upon a Time in Hollywood

Noah Jupe – Honey Boy

Thomasin McKenzie – Jojo Rabbit

Shahadi Wright Joseph – Us

Archie Yates – Jojo Rabbit

MEILLEUR CASTING

The Irishman

Scandale

A couteaux tirés

Les filles du Docteur March

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

MEILLEUR RÉALISATEUR

Sam Mendes – 1917 et Bong Joon Ho – Parasite

Noah Baumbach – Marriage Story

Greta Gerwig – Little Women

Josh Safdie and Benny Safdie – Uncut Gems

Martin Scorsese – The Irishman

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

Noah Baumbach – Marriage Story

Rian Johnson – A couteaux tirés

Bong Joon-ho and Han Jin Won – Parasite

Lulu Wang – L’Adieu (The Farewell)

MEILLEUR SCÉNARIO ADAPTE

Greta Gerwig – Les filles du Docteur March

Noah Harpster and Micah Fitzerman-Blue – A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony McCarten – The Two Popes

Todd Phillips & Scott Silver – Joker

Taika Waititi – Jojo Rabbit

Steven Zaillian – The Irishman

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

Roger Deakins – 1917

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Phedon Papamichael – Le Mans 66

Rodrigo Prieto – The Irishman

Robert Richardson – Once Upon a Time in Hollywood

Lawrence Sher – Joker

MEILLEURS DÉCORS

Barbara Ling, Nancy Haigh – Once Upon a Time in Hollywood

Mark Friedberg, Kris Moran – joker

Dennis Gassner, Lee Sandales – 1917

Jess Gonchor, Claire Kaufman – Little Women

Lee Ha Jun – Parasite

Bob Shaw, Regina Graves – The Irishman

Donal Woods, Gina Cromwell – Downton Abbey

MEILLEUR MONTAGE

Lee Smith – 1917

Ronald Bronstein, Benny Safdie – Uncut Gems

Andrew Buckland, Michael McCusker – Le Mans 66

Yang Jinmo – Parasite

Fred Raskin – Once Upon a Time in Hollywood

Thelma Schoonmaker – The Irishman

MEILLEURS COSTUMES

Ruth E. Carter – Dolemite Is My Name

Julian Day – Rocketman

Jacqueline Durran – Les filles du Docteur March

Arianne Phillips – Once Upon a Time in Hollywood

Sandy Powell, Christopher Peterson – The Irishman

Anna Robbins – Downton Abbey

MEILLEURS COIFFURES ET MAQUILLAGES

Scandale

Dolemite Is My Name

The Irishman

Joker

Judy

Once Upon a Time… in Hollywood

Rocketman

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Avengers : Endgame

1917

Ad Astra

The Aeronauts

Le Mans 66

The Irishman

Le Roi Lion

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Toy Story 4

Abominable

La Reine des Neiges 2

Dragons 3 : Le monde caché

J’ai perdu mon corps

Monsieur Link

MEILLEUR FILM D’ACTION

Avengers : Endgame

1917

Le Mans 66

John Wick Parabellum

Spider-Man : Far From Home

MEILLEURE COMÉDIE

Dolemite Is My Name

Booksmart

L’Adieu (The Farewell)

Jojo Rabbit

A couteaux tirés

MEILLEUR FILM DE SCIENCE-FICTION OU D’HORREUR

Us

Ad Astra

Avengers : Endgame

Midsommar

MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE

Parasite

Atlantique

Les Misérables

Douleur et Gloire

Portrait de la jeune fille en feu

MEILLEURE CHANSON

“Glasgow (No Place Like Home)” – Wild Rose et “(I’m Gonna) Love Me Again” – Rocketman

“I’m Standing With You” – Breakthrough

“Into the Unknown” – La Reine des Neiges 2

“Speechless” – Aladdin

“Spirit” – Le Roi Lion

“Stand Up” – Harriet

MEILLEURE MUSIQUE

Hildur Guðnadóttir – Joker

Michael Abels –“Us

Alexandre Desplat – Les filles du Docteur March

Randy Newman – Marriage Story

Thomas Newman – 1917

Robbie Robertson – The Irishman

SÉRIE TV

MEILLEURE SÉRIE DRAMATIQUE

Succession (HBO)

The Crown (Netflix)

David Makes Man (OWN)

Game of Thrones (HBO)

The Good Fight (CBS All Access)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Watchmen (HBO)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Jeremy Strong, Succession (HBO)

Sterling K. Brown, This Is Us (NBC)

Mike Colter, Evil (CBS)

Paul Giamatti, Billions (Showtime)

Kit Harington, Game of Thrones (HBO)

Freddie Highmore, The Good Doctor (ABC)

Tobias Menzies, The Crown (Netflix)

Billy Porter, Pose (FX)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE SÉRIE DRAMATIQUE

Regina King, Watchmen (HBO)

Christine Baranski, The Good Fight (CBS All Access)

Olivia Colman, The Crown (Netflix)

Jodie Comer, Killing Eve (BBC America)

Nicole Kidman, Big Little Lies (HBO)

Mj Rodriguez, Pose (FX)

Sarah Snook, Succession (HBO)

Zendaya, Euphoria (HBO)

MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN DANS UNE SERIE DRAMATIQUE

Billy Crudup, The Morning Show (Apple)

Asante Blackk, This Is Us (NBC)

Asia Kate Dillon, Billions (Showtime)

Peter Dinklage, Game of Thrones (HBO)

Justin Hartley, This Is Us (NBC)

Delroy Lindo, The Good Fight (CBS All Access)

Tim Blake Nelson, Watchmen (HBO)

MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ DANS UNE SERIE DRAMATIQUE

Jean Smart, Watchmen (HBO)

Helena Bonham Carter, The Crown (Netflix)

Gwendoline Christie, Game of Thrones (HBO)

Laura Dern, Big Little Lies (HBO)

Audra McDonald, The Good Fight (CBS All Access)

Meryl Streep, Big Little Lies (HBO)

Susan Kelechi Watson, This Is Us (NBC)

MEILLEURE COMÉDIE

Fleabag (Amazon Prime)

Barry (HBO)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Mom (CBS)

One Day at a Time (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Schitt’s Creek (Pop)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE COMÉDIE

Bill Hader, Barry (HBO)

Ted Danson, The Good Place (NBC)

Walton Goggins, The Unicorn (CBS)

Eugene Levy, Schitt’s Creek (Pop)

Paul Rudd, Living With Yourself (Netflix)

Bashir Salahuddin, Sherman’s Showcase (IFC)

Ramy Youssef, Ramy (Hulu)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE COMÉDIE

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon Prime)

Christina Applegate, Dead to Me (Netflix)

Alison Brie, GLOW (Netflix)

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida (Showtime)

Julia Louis-Dreyfus, Veep (HBO)

Catherine O’Hara, Schitt’s Creek (Pop)

MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN DANS UNE COMÉDIE

Andrew Scott, Fleabag (Amazon Prime)

Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Anthony Carrigan, Barry (HBO)

William Jackson Harper, The Good Place (NBC)

Daniel Levy, Schitt’s Creek (Pop)

Nico Santos, Superstore (NBC)

Henry Winkler, Barry (HBO)

MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ DANS UNE COMÉDIE

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

D’Arcy Carden, The Good Place (NBC)

Sian Clifford, Fleabag (Amazon Prime)

Betty Gilpin, GLOW (Netflix)

Rita Moreno, One Day at a Time (Netflix)

Annie Murphy, Schitt’s Creek (Pop)

Molly Shannon, The Other Two (Comedy Central)

MEILLEURE MINI-SERIE

When They See Us (Netflix)

Catch-22 (Hulu)

Chernobyl (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

The Loudest Voice (Showtime)

Unbelievable (Netflix)

Years and Years (HBO)

MEILLEUR TÉLÉFILM

El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Brexit (HBO)

Deadwood: The Movie (HBO)

Guava Island (Amazon Prime)

Native Son (HBO)

Patsy & Loretta (Lifetime)

MEILLEUR ACTEUR DANS UNE MINI-SERIE OU TELEFILM

Jharrel Jerome, When They See Us (Netflix)

Christopher Abbott, Catch-22 (Hulu)

Mahershala Ali, True Detective (HBO)

Russell Crowe, The Loudest Voice (Showtime)

Jared Harris, Chernobyl (HBO)

Sam Rockwell, Fosse/Verdon (FX)

Noah Wyle, The Red Line (CBS)

MEILLEURE ACTRICE DANS UNE MINI-SERIE OU TELEFILM

Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Kaitlyn Dever, Unbelievable (Netflix)

Anne Hathaway, Modern Love (Amazon Prime)

Megan Hilty, Patsy & Loretta (Lifetime)

Joey King, The Act (Hulu)

Jessie Mueller, Patsy & Loretta (Lifetime)

Merritt Wever, Unbelievable (Netflix)

MEILLEUR SECOND RÔLE MASCULIN DANS UNE MINI-SERIE OU TELEFILM

Stellan Skarsgård, Chernobyl (HBO)

Asante Blackk, When They See Us (Netflix)

George Clooney, Catch-22 (Hulu)

John Leguizamo, When They See Us (Netflix)

Dev Patel, Modern Love (Amazon Prime)

Jesse Plemons, El Camino: A Breaking Bad Movie (Netflix)

Russell Tovey, Years and Years (HBO)

MEILLEUR SECOND RÔLE FÉMININ DANS UNE MINI-SERIE OU TELEFILM

Toni Collette, Unbelievable (Netflix)

Patricia Arquette, The Act (Hulu)

Marsha Stephanie Blake, When They See Us (Netflix)

Niecy Nash, When They See Us (Netflix)

Margaret Qualley, Fosse/Verdon (FX)

Emma Thompson, Years and Years (HBO)

Emily Watson, Chernobyl (HBO)

MEILLEURE SÉRIE D’ANIMATION

BoJack Horseman (Netflix)

Big Mouth (Netflix)

The Dark Crystal: Age of Resistance (Netflix)

She-Ra and the Princesses of Power (Netflix)

The Simpsons (Fox)

Undone (Amazon Prime)