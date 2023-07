Superman Legacy : James Gunn dément la rumeur sur la présence de The Authority

James Gunn a démystifié les spéculations selon lesquelles la bande de The Authority servirait de principal méchant dans Superman Legacy.

Alors que les informations sur Superman: Legacy sont encore rares, le scénariste et réalisateur James Gunn a répondu aux rumeurs selon lesquelles les membres de The Authority seraient les principaux antagonistes du film.

Dans un post sur le nouveau réseau social Threads (via CBR), le co-PDG de DC Studios a répondu à un fan demandant plus de détails sur l’histoire, en particulier en ce qui concerne The Authority, une équipe de méchants qui, selon la rumeur qui court depuis des mois, ferait une apparition dans Superman Legacy.

« Je n’ai jamais dit que The Authority serait présente », a écrit le cinéaste, mettant fin à de nombreuses spéculations.

Alors que Superman: Legacy est encore loin d’être sur pied, la production du film avance doucement. Gunn a récemment annoncé que le film avait trouvé ses personnages principaux sous la forme de David Corenswet et Rachel Brosnahan dans le rôle de Clark Kent et Lois Lane, respectivement.

Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles DC Studios est toujours à la recherche de celui qui incarnera Lex Luthor, un personnage que beaucoup soupçonnent d’être en fait l’antagoniste. Selon des experts, l’équipe créative derrière le film aurait des vues sur les frères Alexander Skarsgård (Big Little Lies) et Bill Skarsgård (Ça) pour le rôle mais, tout comme la plupart des autres rumeurs, rien n’a encore été corroboré.

Superman: Legacy sera le premier film de l’univers DC rebooté de Gunn, après la série animée Creature Commandos. Le réalisateur a donné quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, confirmant qu’il ne s’agira pas d’une histoire d’origine qui suivra Clark Kent découvrant ses pouvoirs. Le récit verra plutôt Superman essayer de s’attaquer à la dichotomie de ses héritages humain et kryptonien alors qu’il tente de comprendre sa place dans un monde où il est le dernier de son espèce.

Superman: Legacy devrait sortir en salles le 11 juillet 2025.

Source : CBR / Crédit ©DC