Superman Legacy : David Corenswet et Rachel Brosnahan sont Clark Kent et Lois Lane

David Corenswet et Rachel Brosnahan sont les nouveaux Clark Kent et Lois Lane dans Superman Legacy de James Gunn.

James Gunn a trouvé ses Superman et Lois. Après des mois d’auditions et de rumeurs, Warner Bros et DC Studios ont trouvé leur nouveau Clark Kent/Superman en la personne de David Corenswet et Rachel Brosnahan a été choisie pour jouer Lois Lane dans le film Superman Legacy de James Gunn.

La décision intervient après que les deux aient été parmi les rares sélectionnés pour tester devant les coprésidents de DC Peter Safran et Gunn en costume complet et maquillage pour les rôles. Selon Deadline, Deux autres acteurs ont également testé pour Superman et deux autres actrices étaient en lice pour Lois dans la dernière ligne droite des essais.

Si Deadline ne dit pas quels sont les acteurs qui ont presque eu les rôles, la rumeur dit que Corenswet était en concurrence avec Nicolas Hoult et Tom Brittney et que Rachel Brosnahan était face à Emma Mackey et Phoebe Dynevor.

Avec ce casting désormais fait, les fans attendent de voir si le duo sera présent au Comic Con le mois prochain. Néanmoins, il est possible qu’une grève du syndicat des acteurs SAG-AFTRA soit lancée dans quelques jours, ce qui compromettrait leur présence. En effet, si le syndicat est en grève, aucun acteur n’a le droit de promouvoir un projet durant le mouvement.

Les deux rôles principaux étant désormais verrouillés, Gunn cherche désormais celui qui incarnera l’ennemi juré de Superman, Lex Luthor, ainsi que d’autres personnages de soutien comme l’ami et collègue de Clark, Jimmy Olsen.

Superman Legacy marque le premier grand rôle de David Corenswet au cinéma, dans un film pour un gros studio. Il a précédemment joué dans le film indépendant Pearl et a été vu dans les séries The Politician, Hollywood et We Own This City. De son côté, Rachel Brosnahan fut la star de la série multi-récompensée La Fabuleuse Mme Maisel qui vient de se terminer sur Amazon Prime Video. Elle a également joué dans House of Cards.

Supemran Legacy sortira le 11 juillet 2025.

Source : Deadline / Crédit ©DR