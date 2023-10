Loki saison 2 : Ouroboros signifie-t-il un renouveau pour le MCU ?

Un nouveau personnage de la série Loki pourrait-il aider le MCU à se renouveler après Avengers 6 ? Théorie.



Le premier épisode de la saison 2 de Loki a introduit un nouveau personnage, Ouroboros alias O.B., joué par Ke Huy Quan. Ce personnage semble être un élément clé de la saison et pourrait même avoir de l’importance dans le futur du MCU. Ouroboros est à la tête du département des réparations du TVA mais il semble être bien plus que ça.

Le fait qu’O.B. semble être le seul employé du TVA à ne pas avoir eu la mémoire effacée, cela fait déjà de lui une personne à surveiller et le fait qu’il ait écrit le guide de TVA signifie qu’il connaît les tenants et les aboutissants du TVA mieux que quiconque.

Outre le fait que le personnage d’O.B. est clairement essentiel au TVA, toute la signification de son personnage pourrait, en fait, faire allusion à l’avenir du MCU au sens large du terme, de la même manière que la fin de la saison 1 de Loki a dévoilé beaucoup de choses sur le multivers de la franchise.

Comme pointé auparavant, le nom d’Ouroboros fait évidemment référence au symbole grec ancien d’un serpent mangeant sa propre queue, souvent un symbole du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance – ce qui peut être un clin d’œil à un éventuel futur point de l’intrigue du MCU.

L’image d’un serpent se mangeant la queue peut représenter l’idée que le temps est un cercle inévitable. Le temps peut fonctionner différemment dans le TVA, mais la présence d’Ouroboros pourrait être un indice que le cycle rattrapera le TVA de toute façon, ou même le MCU au plus large.

La nouvelle ère du MCU étant appelée la saga multivers, il est logique que tout ce qui s’est passé jusqu’à présent dans Loki fasse allusion à une autre guerre multiversale. Considérant que Kang le Conquérant constituera la grande menace, la guerre à venir établira certainement des parallèles avec la précédente.

Lancée par Kang et menée entre ses variants, la première guerre multiversale s’est terminée par la création du TVA et, plus important encore, de l’Eternel Flux Temporel. À ce jour, toute temporalité qui s’écarte de l’Eternel Flux Temporel est détruite, ce qui pourrait être un indice du résultat de la guerre de la Saga Multivers. L’une des théories est que le résultat le plus probable de Avengers: The Kang Dynasty et Avengers: Secret War serait un flux temporel qui s’imposerait comme le nouvel Eternel Flux Temporel, et ce ne serait peut-être pas l’univers original de la Terre-616 du MCU.

Avoir le concept de multivers pour les prochains films Avengers est l’occasion idéale pour Marvel de réinitialiser le MCU. Une fois la saga Multivers terminée, le MCU a l’opportunité de conclure l’arc de la Terre-616 et de créer un autre univers. Cet univers peut présenter des personnages Marvel déjà connus du public, mais la réinitialisation du MCU pourrait remettre leurs histoires à la case départ. Représentant l’idée d’Ouroboros sur la vie, la mort et la renaissance, la présence d’OB est un indice d’une réinitialisation du MCU qui pourrait fonctionner à l’avantage de la franchise.

Le thème de la répétition est très présent dans la série Loki mais aussi dans le personnage lui-même, il ne serait donc pas surprenant que le MCU utilise la série et l’idée du serpent qui se mord la queue pour réinitialiser les choses et partir sur de nouvelles bases. Reste à savoir s’ils vont vraiment tirer profit de cette opportunité de nouveau départ. Cela permettra aussi d’intégrer les X-Men et les Quatre Fantastiques.

