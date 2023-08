Loki saison 2 : Théorie sur OB, le personnage de Ke Huy Quan

Théorie sur OB, le nouveau personnage dans la saison 2 de Loki joué par Ke Huy Quan.

La saison 2 de Loki accueillera un nouveau personnage incarné par l’oscarisé Ke Huy Quan (Everything Everywhere All At Once). Comme l’a montré la première bande-annonce, il se nomme OB et est un agent du TVA en charge du département des Réparations.

L’agent Mobius et Loki lui rendent visite pour qu’il les aide à régler le problème de Loki qui souffre « d’errance temporelle ». Le Dieu de la Malice se dématérialise et réapparait n’importe où et n’importe quand à travers le flux temporel sans savoir comment ni pourquoi. C’est quelque chose que OB prétend ne devrait pas être possible à l’intérieur de la TVA, et pourtant, c’est bien le cas.

Pout le moment, le personnage de Ke Huy Quan reste assez mystérieux, il est très probable que « OB » ne soit qu’un surnom. Selon des rumeurs de longue date, Quan jouerait Ouroboros dans la saison 2 de Loki, un nouveau personnage de la Time Variance Authority fournissant à Loki et Mobius de nouvelles technologies et de nouveaux gadgets, sorte d’équivalent de « Q » de James Bond à la TVA.

Naturellement, le nom « OB » révélé et son emploi confirmé soutiennent ces rumeurs. À cette fin, il va de soi qu’OB jouera un rôle assez important après l’effondrement de la chronologie sacrée, comme on le voit dans le final de la première saison, tout en aidant également Loki à régler ses symptômes de « d’errance temporelle ».

Pour info, originaire de la mythologie grecque et égyptienne antique, l’Ouroboros est un symbole circulaire représentant un serpent se mangeant la queue. Destiné à représenter l’infini et les cycles de la vie, de la mort et de la renaissance.

Dans les comics de Marvel, il existe un conduit de magie connu sous le nom d’Oculus Ouroboros. Il y a aussi le méchant amiral Ouroboros qui était un ennemi du Surfeur d’Argent. Cependant, l’idée la plus intéressante est liée à Loki lui-même et à la mythologie nordique, car le symbole Ouroboros est lié à Jörmungandr, également connu sous le nom de Serpent du Monde.

Dans la mythologie nordique actuelle, on dit que l’événement mettant fin au monde connu sous le nom de Ragnarök se produira une fois que le Serpent du Monde lâchera sa propre queue. Le Serpent du Monde était également un enfant de Loki, donc le nom Ouroboros peut faire allusion à une relation plus profonde que Loki et OB pourraient avoir dans la nouvelle saison. Quoi qu’il en soit, il est très possible que le « OB » de Ke Huy Quan soit plus néfaste qu’il n’y paraît.

Gardez bien en tête que tout ceci n’est que spéculation. Nous en serons plus dans quelques semaines, quand la série reviendra sur Disney+. La saison 2 de Loki arrive le 6 octobre prochain sur la plateforme.

Source : ScreenRant / Crédit ©Disney+