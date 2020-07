Avengers Endgame : Personne d’autre que Captain America n’allait dire « Avengers Assemble »

Les réalisateurs Joe et Anthony Russo confirme que seul Captain America avait la réplique « Avengers Assemble » dans Avengers Endgame.

« Avengers Assemble » est une phrase culte de Captain America et à aucun moment, les réalisateurs du film Avengers Endgame ont pensé à la donner à un autre personnage. Avec les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely, les cinéastes ont clôturé l’année dernière la saga Infinity de MCU avec le blockbuster épique.

Le film présentait la plus grosse scène d’action de la saga à ce jour avec plusieurs moments clés, dont celui où Steve Rogers a finalement dit son cri de bataille emblématique. Les fans étaient ainsi ravis de l’entendre et ce moment est vraiment payant dans le film. Quand les héros décimés reviennent à la vie, Cap prononce sa phrase au moment opportun et appelle les troupes au combat pour battre Thanos et son armée.

Quand la question sur cette réplique leur a été posée, Joe et Anthony Russo expliquent que cela a toujours été un moment pour Captain America et personne d’autre : « Nous avons toujours senti que cela devait être le moment de Cap, et je ne sais pas pourquoi, mais pour nous, nous avons toujours pensé que ce serait le moment de Cap, » confie Joe.

Ça n’a jamais été remis en question selon Anthony : « Je ne me souviens pas d’un moment où nous ayons parlé que ce soit autre chose que le moment de Cap. Cap a toujours été un guide spécial pour nous à travers la narration, car il était notre point d’accès au MCU. Donc, nous nous tournons certainement vers ce personnage et nous nous appuyons sur lui pour de nombreuses parties importantes de la narration. »

Les Frères Russo ont commencé leur voyage MCU avec Captain America : Le Soldat de l’Hiver, donc leur faible pour le personnage a du sens. Cela dit, « Avengers Assemble » est une réplique directement issue des pages de Marvel Comics, et avait été teasé par Marvel Studios avant Endgame. Dans Avengers: L’Ere d’Ultron Cap a presque prononcé la phrase, mais la scène se termine avant qu’il ne puisse dire « assemble« .

Cela fait presque 10 ans que Marvel teasait ce moment, ce n’était pas pour donner la réplique à quelque d’autre. Celui qui aurait peut-être pu le dire est Iron Man puisque techniquement c’était le leader mais sur le terrain, Cap menait généralement la danse.

Et clairement, cette réplique culte lui revient de droit.

