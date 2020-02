Comme chaque année, le Cerveau vous propose de le rejoindre dès 2h00 ce 10 février pour le palmarès en direct de la 92ème Cérémonie des Oscars.

Cette année c’est le film Joker qui arrive en tête avec 11 nominations à son actif dont meilleur film, meilleur réalisateur ou encore meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Juste derrière, avec 10 nominations, on trouve The Irishman, 1917 et Once Upon A Time in Hollywood.

Marriage Story, JoJo Rabbit, Parasite et Les Filles Du Docteur March sont nommés six fois, notamment comme meilleur film. Cependant, dans la catégorie Meilleure réalisation, Greta Gerwig est absente mais elle est cependant nommée pour son scénario des Filles Du Docteur March. Les autres femmes réalisatrices qui avaient une chance Lulu Wang (L’Adieu), Lorene Scafaria (Queens) et Marielle Heller (Un Ami Extraordinaire), ont toutes été snobées.

Parmi les autres doubles nominations, Scarlett Johansso n a marqué deux fois avec meilleure actrice pour Marriage Story et meilleure actrice de second rôle pour Jojo Rabbit. Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood) et Bong Joon-Ho (Parasite) sont nominés dans les catégories Meilleure Réalisation et Meilleur Scénario.

La 92ème cérémonie des Oscars aura lieu cette la nuit du 9 au 10 février prochain, en direct sur Canal+. Comme l’année dernière, la soirée se fera sans présentateur.

Oscars 2020 : Le Palmarès en direct !

MEILLEUR FILM

Le Mans 66

The Irishman

JoJo Rabbit

Joker

Les Filles du Docteur March

Marriage Story

1917

Once Upon A Time in Hollywood

Parasite

MEILLEUR RÉALISATEUR

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood

Bong Joon-ho, Parasite

MEILLEUR ACTEUR

Antonio Banderas, Douleur et Gloire

Leonardo Dicaprio, Once Upon A Time in Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Les Deux Papes

MEILLEURE ACTRICE

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johnasson, Marriage Story

Soirse Ronan, Les Filles du Docteur March

Charlize Theron, Scandale

Renée Zellweger, Judy

MEILLEUR ACTEUR SECOND RÔLE

Tom Hanks, Un Ami Extraordinaire

Al Pacino, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon A Time in Hollywood

Jo Pesci, The Irishman

Anthony Hopkins, Les Deux Papes

MEILLEURE ACTRICE SECOND RÔLE

Kathy Bates, Le Cas Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, JoJo Rabbit

Florence Pugh, Les Filles du Docteur March

Margot Robbie, Scandale

MEILLEUR FILM D’ANIMATION

Dragon 3

J’ai Perdu Mon Corps

Klaus

Monsieur Link

Toy Story 4

MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

Corpus Christi

Les Misérables

Douleur et Pain

Parasite

Honeyland

MEILLEUR SCÉNARIO D’ADAPTATION

Jojo Rabbit

Joker

Les Filles du Docteur March

Les Deux Papes

The Irishman

MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL

A Couteaux tirés

Marriage Story

1917

Once Upon A Time in Hollywood

Parasite

MEILLEUR DOCUMENTAIRE

American Factory

The Cave

For Sama

Honeyland

The Edge of Democracy

MEILLEUR DOCUMENTAIRE COURT METRAGE

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

St Louis Superman

Life Overtakes Me

Walk, Run, Cha-Cha

MEILLEUR COURT METRAGE ANIMATION

Dcera

Hair Love

Kitbull

Sister

Memorable

MEILLEUR COURT METRAGE

Brotherhood

Neflta Football Club

Saria

A Sister

The Neighbors’ Window

MEILLEURE BANDE ORIGINALE

Joker

Les Filles du Docteur March

Marriage Story

1917

Star Wars L’Ascension de Skywlker

MEILLEURE CHANSON ORIGINALE

“I Can’t Let You Throw Yourself Away »de Toy Story 4 – Musique et paroles de Randy Newman

« (I’m Gonna) Love Me Again » de Rocketman – Musique d’Elton John; Paroles de Bernie Taupin

« I’m Standing With You » de Breakthrough – Paroles et musique de Diane Warren

« Into The Unknown » de La Reine des Neige II – Paroles et musique de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez

« Stand Up » de Harriet – Paroles et musique de Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo

MEILLEURE PHOTOGRAPHIE

The Irishman

Joker

1917

Once Upon A Time in Hollywood

The Lighthouse

MEILLEURS DECORS

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite

MEILLEUR MONTAGE

Le Mans 66

The Irishman

JoJo

Joker

Parasite

MEILLEURS COSTUMES

Joker

Les Filles du Docteur March

Once Upon A Time In Hollywood

The Irishman

JoJo Rabbit

MEILLEURS MAQUILLAGE ET COIFFURE

Scandale

Joker

Judy

Maléfique 2

1917

MEILLEUR MONTAGE SONORE

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon A Time in Hollywood

Star Wars L’Ascension de Skywlker

MEILLEUR MIXAGE SONORE

As Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon A Time in Hollywood

EFFETS SPÉCIAUX

Avengers Endgame

Roi Lion

1917

Star Wars L’Ascension de Skywlker

The Irishman