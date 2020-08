Star Trek : Détails sur l’idée développée par Quentin Tarantino révélés

Dés détails sur le film Star Trek qui était développé par Quentin Tarantino ont fait surface.

L’avenir de la franchise Star Trek, du moins sur grand écran, reste pour le moment encore très sombre. Paramount Pictures, sous la direction de la nouvelle cheffe Emma Watts, développe actuellement trois projets différents dans la franchise de science-fiction, tous en cours à différents stades du processus. Il est considéré comme une priorité absolue de déterminer la meilleure façon de redémarrer la franchise.

L’une des idées a été lancée par Quentin Tarantino, dont nous avons entendu parler il y a quelques années. Maintenant, de nouveaux détails sur le projet ont fait surface. Selon Deadline, ce projet, qui a un script écrit par Mark L. Smith (The Revenant), est basé sur un épisode classique de Star Trek et se passe apparemment sur Terre. Cela impliquerait des gangsters, ce qui ressemble le plus à un épisode de la série originale intitulée A Piece of the Action.

L’épisode en question a été diffusé pendant la saison 2 de la série et voit le capitaine Kirk, Spock et McCoy se téléporter sur une planète où ils découvrent un gouvernement façonné sur les gangs de Chicago des années 1920. Cela rejoint les commentaires précédents de Quentin Tarantino à propos du film, affirmant que ce sera Pulp Fiction dans l’espace avec un « élément gangster ».

Si l’idée de Tarantino est toujours considérée par les studios, notez qu’il y a peu de chance qu’il le réalise s’il voit le jour puisqu’il a décidé de s’éloigner du projet.

L’une des autres idées vient de Noah Hawley (Fargo). Hawley a signé l’année dernière pour développer un film dans la franchise, mais son film est pour e moment suspendu. Hawley n’est pas encore officiellement sorti du projet qui était en début de développement. Bien que la raison de la suspension de sa version n’ait pas été confirmée par le studio, son histoire aurait impliqué un virus anéantissant une grande partie de l’univers. Compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde, cela touche un peu trop près la réalité.

Enfin, il y a le Star Trek 4, longuement discuté, qui ramènerait le casting de la version rebootée de J.J. Abrams. L’idée, à un moment donné, était de faire revenir Chris Hemsworth dans le rôle du père du Capitaine Kirk (Chris Pine). Hemsworth est apparu brièvement dans le Star Trek sorti en 2009. Garder à la fois Hemsworth et Pine à bord, en plus du reste de la distribution, est une perspective coûteuse, qui a retardé les choses. S.J. Clarkson était à bord pour réaliser le film, mais elle est partie pour le spin-off de Game of Thrones pour HBO, qui ne verra finalement pas le jour

Notez que les films de Tarantino et Hawley sont considérés comme des spin-offs de la franchise principale et non des reboots.

En attendant, la franchise vit sa vie sur le petit écran avec Star Trek Discovery, Star Trek Picard, la série d’animation Lower Deck et la prochaine série centrée sur Numéro 1, Spock et le Capitaine Pike.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount Pictures