Star Trek : Quentin Tarantino s’éloigne du projet

Quentin Tarantino dit qu’il s’éloigne du film Star Trek qu’il préparait mais il n’a pas encore prévenu la production.

Ce n’est pas une secret, Quentin Tarantino travaillait discrètement sur un projet de film dans le monde de Star Trek. La perspective d’un Star Trek réalisé et produit par Tarantino était assez étonnante pour les fans de la franchise mais aussi intrigante.

Si le réalisateur a parlé un peu de son projet dans les média cette année, il a récemment révélé qu’il s’éloignait du projet. Il semble ainsi qu’il abandonne et que ce film ne sera pas son projet final. Il fait marche arrière et dit que Once Upon A Time pourrait être son dernier film.

“Je pense que je vais m’éloigner de Star Trek, mais je n’ai pas encore eu de conversation officielle avec ces gars. D’une manière étrange, il semble que ce film, Hollywood, serait mon dernier. Donc, j’ai en quelque sorte relâché la pression pour faire cette dernière grande déclaration. Je veux dire à un tel degré, il y a eu un moment où j’écrivais et j’ai dit: « Dois-je faire cela maintenant ? Dois-je faire autre chose ? Est-ce le 10e ?” »

Quentin Tarantino a toujours dit qu’il ne ferait pas plus de films dans sa carrière et techniquement Star Trek aurait été le 10e. Il semble désormais réticent à faire Star Trek de peur de finir sur une mauvaise note.

Il explique : “Si ce n’est pas bon, alors tous mes autres films sont nuls, d’accord. Ce serait celui-là. Mais d’une manière étrange, cela m’a en quelque sorte libéré. Je veux dire, je n’ai aucune idée de ce que sera l’histoire du prochain. Je n’ai même pas la moindre idée.”

Tarantino attend de voir si l’univers lui donne une nouvelle idée, autrement, Once Upon A Time in Hollywood sera son dernier film.

La Paramount, qui prépare actuellement Star Trek 4 n’a pas encore réagi. Le projet de Tarantino aurait était un film à part, probablement dans une temporalité différente.

Source : Consequence of Sound / Crédit ©DR