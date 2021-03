Justice League : Teasers et affiches avec Aquaman et Flash; membres de la Legion of Doom révélés

Découvrez qui aurait fait partie de la Legion of Doom dans Justice League 2 et Zack Snyder dévoile des affiches et des teasers avec Aquaman et Flash pour son Snyder Cut.

Justice League 2 ne verra probablement jamais le jour, mais des storyboards du film ont fait surface sur la toile et ils dévoilent qui aurait fait partie de la Legion of Doom. On découvre ainsi que Dr. Poison, Black Manta, Ocean Master, Captain Cold et The Riddler auraient été les méchants recrutés par Lex Luthor pour affronter la Justice League.

Apparemment, dans Justice League 2, Le Riddler aurait résolu l’équation anti-vie avant de se suicider devant Batman. Plus tard dans le film, Ocean Master et Black Manta auraient tué Aquaman à Atlantide tandis que le Dr Poison tuerait Wonder Woman à Themyscira. Pendant ce temps, Captain Cold aurait attaqué The Flash à Central City et Cyborg interviendrait, seulement pour se faire arracher la partie inférieure de son corps.

Quant à Luthor, il serait tué par la vision thermique d’un Superman contrôlé par Darkseid. Ces événements auraient ensuite tous été annulés lorsque The Flash aurait voyagé dans le temps dans Justice League 3.

I don’t really know how much of it still is in JL 2 but if it really is a 4 hour film surely there’s room for the legion of doom? #RestoreTheSnyderVerse https://t.co/FCnmxhLQ72 pic.twitter.com/8Hw0hTdWJJ — Yax #ZACKTIVATED (@Aussiemandias_) March 6, 2021

La Legion of Doom a été teasée dans la scène de mi-crédits du film Justice League sorti en salles lorsque Luthor dit à Deathstroke qu’il est temps de former leur propre ligue. Cependant, bien qu’il y ait plus de Deathstroke dans Justice League de Zack Snyder, on ne sait pas s’il y a des plans pour une Legion of Doom à l’avenir dans le DCEU.

Pour le moment, un seul film de Snyder est prévu et le réalisateur lui-même continue de poster des teasers et des affiches sur les réseaux sociaux. Après Batman et Superman, c’est au tour d’Aquaman et de Flash d’avoir chacun son affiche et son teaser.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Source : MovieWeb, CBR / Crédit ©HBO Max/Warner Bros