Justice League : La version de Batman de Ben Affleck en affiche et teaser

Nouveau teaser et nouvelle affiche avec le Batman de Ben Affleck pour le film Justice League de Zack Snyder.

La sortie du Snyder Cut arrive à grands pas et pour faire patienter le public, Zack Snyder a posté un teaser centré en partie sur Batman. On le découvre debout sur son tank puis il rejoint ses camarades Cyborg, The Flash, Superman, Wonder Woman et Aquaman.

En plus de ce teaser, Znyder a posté une affiche du Dark Knight. Ce sera l’avant dernière fois que le public verra Ben Affleck dans le rôle. Il reviendra une dernière fois dans le film The Flash, attendu pour l’année prochaine.

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Source : MovieWeb / Crédit ©HBO Max/Warner Bros