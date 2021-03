Justice League : Un bébé pour Batman et Lois Lane dans la suite ? (images, teaser et affiche Superman)

Batman et Lois Lane en couple et parents d’un bébé ? C’est la rumeur qui court sur ce qui se serait passé dans Justice League 2. Et découvrez de nouvelles images du Snyder Cut.

La trilogie que Zack Snyder avait initialement prévue pour Justice League n’existera probablement jamais. Cependant, très peu de personnes pensaient que sa vision pour le premier film verrait le jour et cela arrivera sur HBO Max dans quelques semaines à peine.

Il n’est donc pas improbable d’imaginer à quoi auraient pu ressembler ces suites. Certains storyboards récemment divulgués offraient un aperçu de ce que Snyder avait prévu, et cela incluait Batman et Lois Lane ayant un bébé ensemble.

Les storyboards ont été partagés sur Twitter à l’origine par l’utilisateur Spn_Darkness, mais les images ont depuis été supprimées à cause de copyright. Cela prouverait bien que ces images étaient légitimes mais il est impossible d’être sur à cent pour cent tant que quelqu’un chez Warner ou de l’équipe de Snyder ne confirme la provenance de ces images.

Il a déjà été révélé que Bruce Wayne et Lois Lane allaient avoir une brève relation amoureuse dans le cadre des plans originaux de Snyder pour Justice League. Donc, cela ne semble pas trop éloigné de la réalité, ils auraient pu avoir un enfant. Mais cela n’arrivera pas puisqu’il n’y a pas de suite de prévue.

Ailleurs, Zack Snyder a dévoilé de nouvelles images avec la Ligue et Darkseid ainsi qu’un teaser et une affiche avec Superman.

Two new images from Zack Snyder’s Justice League have been revealed! (via: @totalfilm) pic.twitter.com/nIyyqW0goO — Heroic Hollywood (@heroichollywood) March 6, 2021

Zack Snyder’s Justice League verra Henry Cavill (Superman), Ben Affleck (Batman), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) s’associent pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid.

Le Snyder Cut sortira le 18 mars 2021 sur HBO Max.

Source : MovieWeb, Total Film / Crédit ©HBO Max/Warner Bros