Les Gardiens de la Galaxie 3 : Maria Bakalova de Borat 2 rejoint le film Marvel

Maria Bakalova, la star de Borat 2, a rejoint le film Marvel Les Gardiens de la Galaxie 3.

Maria Bakalova, la révélation du film Borat 2, a rejoint le MCU. Selon Deadline, elle a un rôle clé dans le film Les Gardiens de la Galaxie 3 qui vient récemment de terminer son tournage. Pour le moment, ce rôle n’a pas été dévoilé, il faudra être patient pour découvrir qui elle incarnera dans le troisième volet de la saga cosmique de Marvel.

Cette annonce arrive peu de temps après la nouvelle que Daniela Melchior a également rejoint le film pour un rôle inconnu.

Après l’annonce faite par Deadline, le réalisateur James Gunn a confirmé qu’elle était bien dans le film : « Oui oui oui, d’accord, je suis juste surpris qu’il vous ait fallu autant de temps pour l’avoir trouvé. [Maria Bakalova] est incroyable. #gotgvol3″

Yes yes yes, okay, I guess I should be surprised it took you guys this long to get this one. @MariaBakalova96 is incredible. #gotgvol3 https://t.co/4lPsmut3q7

— James Gunn (@JamesGunn) June 6, 2022