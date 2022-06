Les Gardiens de la Galaxie 3 : Daniela Melchior de The Suicide Squad rejoint le film

Daniela Melchior, vue dans The Suicide Squad, apparaitra dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Décidément, James Gunn aime s’entourer des mêmes personnes dans ses différents projets. Le réalisateur a confirmé que Daniela Melchior qu’on a pu voir dans le film DC The Suicide Squad dans le rôle de Ratcatcher, rejoint le MCU et apparaitra dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

La nouvelle a été annoncée pour la première fois par Deadline puis confirmé par Gunn sur Twitter : « Je peux confirmer (et confirmer qu’elle est merveilleuse dans le rôle). [Daniela Mechior] est l’une de mes personnes et actrices préférées, et j’espère que ce n’est que le deuxième des nombreux projets sur lesquels nous travaillerons ensemble. »

I can confirm (and confirm she’s wonderful in the role). @MelchiorDaniela is one of my favorite people & actors around, & I hope this is just the second of many projects we’ll work on together. https://t.co/axKiZatcue

— James Gunn (@JamesGunn) June 1, 2022