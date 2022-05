Les Gardiens de la Galaxie 3 : Clap de fin émotionnel pour James Gunn

James Gunn annonce la fin du tournage des Gardiens de la Galaxie 3 qui sera son dernier film Marvel.

C’est dans la boite pour Les Gardiens de la Galaxie 3. Après presque dix ans, James Gunn s’apprête à dire au revoir à sa franchise Marvel. Même s’il reste encore pas mal de post-production à assurer (et peut-être des reshoots si besoin) la photographie principale du film est terminée et a laissé le réalisateur sur le coup de l’émotion.

Ce week-end, le réalisateur a posté le clap de fin et écrit : « Après plus de 100 jours de tournage et plus de 3000 plans, voici le clap pour le dernier plan de #GotGVol3, présenté par l’équipe de tournage. C’était un plan facile de Rocket assis, d’abord avec @seangunn, & puis plus rien là, & pris tout en moi pour ne pas m’effondrer en sanglotant sur place. »

Il continue : « La majorité des dix dernières années de ma vie ont été consacrées à travailler et à penser aux Gardiens. J’ai encore un long chemin devant moi avec les effets visuels et le montage, mais c’était quand même un moment capital pour moi. »

Il ajoute « Il est assez simple d’expliquer aux autres à quel point j’aime cette distribution et cette équipe. Il est plus difficile d’expliquer à quel point j’aime ces personnages – que je les vois comme des parties de moi-même et de ceux que j’aime, et les filmer, et écrire leurs mots, est une façon d’exprimer cet amour. »

Il conclue : « Encore une fois, je continuerai à travailler avec eux au cours de la prochaine année jusqu’à la sortie, mais le tournage de ce dernier plan m’a rappelé la chaleureuse impermanence de la vie et de l’amour, et comment cette impermanence la rend si précieuse, si précieuse, et c’est une bonne raison d’être reconnaissant pour ce que j’ai en ce moment. »

Pour rappel, James Gunn a failli ne jamais finir sa trilogie. En 2018, Marvel a renvoyé James Gunn après que des blagues de mauvais gout postées sur les réseaux sociaux ont refait surface. Même si Gunn s’est rapidement excusé, cela ressemblait être la fin pour lui. Cependant, Marvel a succombé à la demande des fans et a réembauché Gunn quelques mois plus tard pour terminer la trilogie des Gardiens de la Galaxie.

Mais entre temps, Gunn a été recruté par Warner Bros et DC pour réaliser une nouvelle version de Suicide Squad. Ce film a eu la priorité sur Les Gardiens 3 puis la pandémie de covid-19 a retardé encore plus les choses. Mais le film est désormais tourné et il sortira enfin l’année prochaine.

Le premier film des Gardiens a présenté aux spectateurs l’équipe principale de Peter Quill / Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax the Destroyer (Dave Bautista), Rocket Racoon (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel).

Bien qu’ils n’aient que deux films autonomes à ce jour, les Gardiens ont joué un rôle central dans le MCU au sens large, rejoignant le combat contre Thanos dans Avengers: Infinity War et Endgame. Cependant, ce troisième volet sera le dernier avec cette équipe dirigée par Gunn.

Notez tout de même qu’avant de voir ce dernier volet des Gardiens de la Galaxie qui sortira en 2023, un épisode spécial pour les fêtes est en préparation et sera mis à disposition des abonnés de Disney+ à la fin de l’année.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel Studios