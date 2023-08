Batman : Le film non-réalisé de Ben Affleck « était incroyable » selon un artiste de DC

Selon le storybordeur de DC Jay Oliva, la version du film Batman que Ben Affleck devait réaliser était incroyable.

Bien avant que Matt Reeves ne reprenne les rênes du film Batman avec Robert Pattinson, Ben Affleck était attaché au projet. Il devait non seulement jouer dans le film mais aussi le réaliser.

Le réalisateur et dessinateur de storyboards Jay Oliva a travaillé sur des dizaines de projets DC Comics remontant à 2003, et dans une récente interview avec Inverse, il a discuté de l’un des films de la société qui ne s’est jamais matérialisé : le film Batman solo avorté de Ben Affleck.

« Je ne peux pas vraiment dire grand-chose d’autre que c’était génial », a déclaré Oliva à Inverse. « C’était le meilleur. C’était incroyable. »

Après ses débuts en tant que justicier masqué dans Batman v. Superman: L’Aube de la Justice de Zack Snyder en 2016, Affleck était attaché à la réalisation et en tant qu’acteur de son propre film Batman.

« J’ai montré le script [de The Batman] à quelqu’un », a déclaré Affleck au New York Times dans une interview en 2020. « On m’a dit : ‘Je pense que le scénario est bon. Je pense aussi que tu vas boire jusqu’à la mort si tu revis ce que tu viens de vivre.’ »

Ben Affleck, ayant des problèmes avec l’alcool, s’est finalement éloigné du projet, qui a fini dans les mains de Matt Reeves et Robert Pattinson.

Aujourd’hui, Oliva tease ce à quoi ressemblait le film d’Affleck. « L’histoire de Ben allait couvrir quelque chose qui n’avait jamais vraiment été couvert dans les comics, mais qui s’appuyait sur les intrigues du mythe de Batman au cours des 80 dernières années et l’abordait sous un nouveau type de perspective », a déclaré Oliva à Inverse.

« J’ai travaillé sur beaucoup de choses Batman et ce qui était vraiment cool, c’était de lier beaucoup d’histoires Batman vraiment cool qui n’avaient jamais été vraiment explorées. » Il ajoute : « C’était très intelligent et il y avait beaucoup de choses à ce sujet que j’ai vraiment aimées et que j’aurais aimé que cela se concrétise. »

« C’était un très bon projet au début. Ben a dû s’éloigner pour des raisons personnelles, et j’ai tout à fait compris, mais le temps que j’ai passé avec Ben à travailler sur le projet a été fantastique, » a poursuivi Oliva.

Ben Affleck a joué Bruce Wayne / Batman dans cinq projets sur sept ans : Batman v. Superman, Suicide Squad, Justice League, Zack Snyder’s Justice League et The Flash. Il a également repris le rôle dans le prochain Aquaman et le Royaume Perdu, mais The Hollywood Reporter a rapporté que ses scènes seront finalement coupées dans la version finale du film.

Source : Inverse / Crédit ©Warner Bros