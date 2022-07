Aquaman and the Lost Kingdom : Ben Affleck de retour en Batman

Ben Affleck va à nouveau remettre son costume de Batman pour le film Aquaman and the Lost Kingdom.

Ben Affleck n’en a pas terminé avec Batman. L’acteur est à nouveau prêt pour renfiler son costume de super-héros milliardaire pour film Aquaman and the Lost Kingdom. C’est Jason Momoa, Aquaman lui-même, qui a partagé l’information sur les réseaux sociaux.

« RÉUNIS bruce et arthur », a écrit Momoa sur Instagram, avec des photos de lui et Affleck ainsi qu’une vidéo où ils ont croisé des visiteurs des studios Warner Bros. Le secret est désormais découvert.

Ben Affleck a récemment repris son rôle de Bruce Wayne/Batman dans le Zack Snyder’s Justice League et sera bientôt dans The Flash. On pensait que The Flash serait sa dernière apparition dans le rôle, mais il sera aussi désormais de retour dans le prochain Aquaman.

Au casting, on trouve Jason Momoa, Aquaman lui-même, Amber Heard qui revient dans le rôle de Mera, Patrick Wilson dans le rôle d’Orm, Yahya Abdul-Mateen II en Black Manta, Dolph Lundgren en Roi Nereus et Pilou Asbaek, ancien de Game of Thrones, rejoint le gang pour ce nouveau volet.

Pour le moment, l’histoire de cette suite reste inconnue. Le scénario est écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a co-écrit le scénario du premier Aquaman, et a également co-écrit l’histoire de Conjuring 3 : Sous l’Emprise du Diable.

Réalisé par James Wan Aquaman And The Lost Kingdom sortira le 17 mars 2023.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros