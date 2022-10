Wakanda Forever : Nouveau trailer avec Namor et le nouveau Black Panther

Découvrez le second trailer de la suite de Black Panther Wakanda forever avec une vue de face du successeur de T’challa dans le costume du Black Panther

« Seuls les personnes les plus cassées peuvent être de grands leaders », c’est ainsi que s’ouvre le second trailer dédié à la suite du film à succès de Marvel : Black Panther.

Un nouveau trailer qui se concentre sur ces mots de Namor, et ce qu’il est, à savoir un démi-dieu ( ou un mutant maintenant que c’est confirmé), mais aussi la menace qu’il incarne et ses enjeux. Des enjeux qui vont mener visiblement les citoyens du wakanda, alors en deuil, à devoir défendre leur territoire.

Mais ce trailer, au delà de se concentrer sur Namor et de le montrer en action, offre pour la première fois bien plus qu’une suggestion du prochain super-héros du pays. Comme tout le monde l’imagine, il se pourrait bien que ce soit Shuri qui incarne la relève de T’challa dans la peau du super-héros du Wakanda, dans Black Panther 2.

En effet, en fin de trailer, on peut voir la nouvelle panthère noire tomber dans son nouveau costume, suggérant une silhouette féminine. Un costume qui avait déjà été montré dans les premières figurines dédiées aux personnages du film.

Un costume noir or et argent, visiblement bien féminin, confirmant que l’une des femmes du Wakanda sera à l’intérieur de ce dernier. Si tout le monde penche pour Shuri, puisque c’est elle qui succède à T’challa dans les comics, rien n’est certain. Pour le savoir il faudra attendre.

Le trailer montre aussi de manière très furtive l’armure de Riri Williams, qui sera introduite pour la première fois dans Wakanda Forever. On la retrouvera par la suite dans sa propre série, Iron Heart.

