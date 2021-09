Top Gun Marverick et Mission Impossible 7 : Les films de Tom Cruise repoussés

Les sorties des films de Tom Cruise Top Gun Marverick et Mission Impossible 7 sont à nouveau repoussée à cause de covid.

La pandémie de covid-19 continue d’avoir un impact majeur sur les sorties cinéma. Alors que le film Top Gun Marverick devait sortir cet automne, en novembre, la Paramount vient d’annoncer son report au mois de mai 2022. Cela a un effet ricochet sur la sortie de Mission Impossible 7 qui est désormais prévu pour le 30 septembre 2022.

Il s’agit du quatrième report pour Top Gun: Maverick depuis le début de la pandémie de covid-19. C’est à cause de la vague du variant Delta que cette décision a été prise. Il est probable que de nombreux studios suivront de près les chiffres de ce week-end de Shang-Chi et à la Légende des Dix Anneaux de Disney et Marvel pour voir si les entrées sont satisfaisantes.

Top Gun Maverick

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell (Tom Cruise) continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw (Miles Teller), le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands sacrifices.

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis et Ed Harris

Top Gun Maverick est réalisé par Joseph Kosinski.

Mission Impossible 7

Mission: Impossible 7 reprendra probablement juste après les événements de Mission: Impossible – Fallout de 2018, qui a vu Ethan Hunt (Cruise) entreprendre d’arrêter un groupe de terroristes et de faire exploser trois attaques nucléaires simultanées contre différentes villes.

Écrit, produit et réalisé par Christopher McQuarrie, Fallout mettait en vedette Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, qui reprendront tous leurs rôles pour Mission: Impossible 7.

La suite voit également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales, rejoindre le casting, avec Henry Czerny reprenant son rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI vu pour la dernière fois dans le premier film Mission: Impossible.

Notez que la production de Mission Impossible 8 n’a pas encore démarré. Le film devait être tourné dans la foulée du 7ème volet, mais à cause de la pandémie de covid, la Paramount a changé ses plans et le film se tournera plus tard.

Source : EW / Crédit ©Paramount