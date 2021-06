Thor Love and Thunder : Chris Hemsworth (et ses biceps) confirme la fin de tournage (photo)

Chris Hemsworth confirme la fin du tournage de Thor Love and Thunder avec une photo accompagné du réalisateur Taika Waititi.

Lundi, le coiffeur de Thor Love and Thunder révélait que le tournage du film était terminé. Aujourd’hui, ce sont Chris Hemsworth et le réalisateur qui confirment qui le film est dans la boite. L’acteur a partagé un nouvel aperçu du film sur Instagram, mettant en évidence son physique extrêmement musclé de Thor.

Sur l’image, Hemsworth se trouve au côté de Taika Waititi qui, en plus de réaliser le film, reprend son rôle de monstre en pierre, Korg. Dans sa légende, l’acteur tease un film « complètement barge » et qui « pourrait aussi faire vibrer la corde sensible »

Waititi a partagé la même image sur son instagram et confirme : « Ce film est la chose la plus folle que j’ai jamais faite et je suis honoré de me casser le cul et de faire une dépression nerveuse pour que vous puissiez tous le voir en mai 2022. »

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux. Russell Crowe est aussi annoncé au casting.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

