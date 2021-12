Matrix 4 Resurrection : Trinity serait-elle un programme de la Matrice (teaser) ?

Découvrez un nouveau teaser pour Matrix 4 Resurrection qui laisse suggérer que tout ce que vois Néo est faux… même celle qu’il aime !

C’est l’une des sorties les plus attendues de l’année : le retour de personnage que l’on avait plus vu depuis longtemps en salle et d’une saga culte qui a changé l’histoire du cinéma : Matrix 4 Résurrection.

Si vous cherchez l’intrigue de Matrix 4 Résurrection, regardez bien le dernier teaser posté sur Twitter aujourd’hui, à l’occasion d’une campagne marketing twitter dans laquelle certains fans peuvent débloquer du contenu marketing du film, sans savoir lequel d’avance.

Un trailer qui s’ouvre sur des images superposées des précédents film, avec en voix off Trinity expliquant la nature d’un « déjà vu » comme dans le premier film. On y voit ainsi plusieurs images de la première version de la Matrice évoluer vers celles de la nouvelle, plus belles, plus brillantes et plus réelles.

Un teaser qui laisse croire que le monde qui entoure Neo dans cette nouvelle Matrice est bien un monde encore plus factice qui ne le pense. Comment ? Il suffit de voir le visage de Trinity se décomposer en code. En relai de Trinity, on peut même entendre quelqu’un dire qu’il prend des morceaux de vieux coder pour mieux apprendre…

On peut aussi y voir Neo traverser à nouveau un miroir accompagné du personnage de Jessica Henwick, et finir dans une succession d’images d’action, de poursuites, d’explosions et de combats de machines en dehors de la Matrice, comme en guerre.

Va-t-on vers une conclusion de l’intrigue de l’histoire des hommes vs les machines dans Matrix 4 Ressurection ? Neo a-t-il, tel un prophète, été ressuscité par les machines au point de devenir l’objet de leur destruction ultime ?

Pour le savoir, il faudra attendre la sortie du film dans quelques semaines en France, le 22 décembre prochain, plus précisément.

Matrix 4 teaser Déjà-vu



Crédit photos © Warner Bros 2021