The Old Guard 2 : Pas de suite prévue pour l’instant mais le créateur veut la faire

Greg Rucka ne pense pas que la suite de The Old Guard va se faire tout de suite mais ils est partant quand ce sera le cas.

Clairement, The Old Guard a été conçu comme une trilogie et avec le film qui est parmi les plus regardés sur Netflix, on s’attend à voir une suite. Cependant, Netflix n’a pas encore donné le feu vert pour un second volet.

Greg Rucka, le créateur du roman graphique et scénariste du film, s’est récemment exprimé sur une suite potentielle. Il confie qu’il y a des discussions mais rien n’est fait : « Il y a eu des discussions, rien n’est confirmé, et je ne pense pas qu’une décision sera prise avant un certain temps. La décision d’en faire un autre appartient à des gens qui sont hors de ma portée. »

Mais évidemment, il est partant pour continuer : « S’ils décident d’en faire un autre, je suis absolument là pour ça. (…) » Le scénariste pense que le film se suffit à lui-même mais qu’il y a une ouverture pour en faire plus : « Vous pouvez faire plus, et le film en ouvre absolument la possibilité, mais il ne l’exige pas. Il ne dit pas que cela n’aura de sens que si nous en faisons un autre ! »

Il pense également qu’il écrira la suite si Netflix donne le feu vert : « Il est prudent de dire que s’il y a une suite et que je l’écris, je vais beaucoup m’inspirer du matériel source. Mais l’un des luxes de pouvoir adapter son propre travail est de dire : « D’accord, je peux faire quelque chose de différent ici. Je peux le changer. » Ce qui fonctionne dans le comic peut ne pas fonctionner sur le film et il est important de le reconnaître »

Rucka et la réalisatrice Gina Prince-Bythewood ont des plans si jamais Netflix leur donnent la possibilité de continuer.

