The Old Guard : Le créateur et la réalisatrice ont des plans pour des suites

Le créateur et la réalisatrice de The Old Guard ont des plans pour des suites potentielles. Spoilers.

Avoir des protagonistes immortels, c’est le bon plan pour raconter des histoires ad vitam. Le film The Old Guard, disponible sur Netflix, est le candidat parfait pour une suite, surtout avec la fin ouverte qui tease clairement que l’histoire n’est pas terminée.

Le film, avec Charlize Theron et Kiki Layne en mercenaires immortelles a été conçu pour être une trilogie. Si pour le moment Netflix n’a pas officiellement commandé un second film, la réalisatrice Gina Prince-Bythewood a confirmé à EW qu’elle avait des plans avec le créateur du roman graphique, Greg Rucka.

« Le roman graphique lui-même est une trilogie », a déclaré Prince-Bythewood à EW. « Où va l’histoire est assez phénoménal, donc si le public est pour, je pense que nous le sommes aussi. »

Les derniers instants du film font allusion à ce que pourrait être la suite pour The Old Guard : le membre original Booker (Matthias Schoenaerts) a été exilé pendant un siècle après avoir trahi l’équipe. Alors qu’il se résigne à 100 ans de solitude, il est approché par un visage familier : l’ancienne membre de la Old Guard Quynh (Veronica Ngo).

Andy (Theron) et Quynh ont une très longue histoire. Les deux femmes ont été inséparables pendant des siècles, se battant et mourant côte à côte, mais elles ont été emprisonnées alors qu’elles tentaient de libérer des femmes accusées dans les procès de sorcières en Angleterre.

Lorsque leurs ravisseurs ont réalisé qu’Andy et Quynh ne pouvaient pas mourir, ils ont développé une forme de punition particulièrement cruelle pour Quynh. Ils l’ont scellée dans un cercueil en métal et l’ont laissée tomber au fond de l’océan, la laissant se noyer et revivre pour le reste de l’éternité.

On ne sait pas comment, mas Quynh a échappé à son destin aquatique. Etant donné qu’elle s’approche de Booker qui a été banni au lieu d’Andy, elle prouve qu’elle pourrait avoir des pensées moins que chaleureuses envers sa vieille amie qui ne l’a pas sauvée.

Il y a de quoi faire avec le film entre le passé de Nick (Luca Marinelli) et Joe (Marwan Kenzari) qui forme un couple solide depuis des siècles, la nouvelle vie d’immortelle de Nile (Layne) ou encore le duo inséparable que formaient Andy et Quynh il y a des milliers d’années.

The Old Guard est disponible sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix