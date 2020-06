Suicide Squad : La version originale de David Ayer est aussi sombre que Joker

Selon David Ayer, son scénario original de Suicide Squad était aussi sombre que Joker de Todd Phillips.

Depuis que Warner Bros a annoncé qu’ils allaient sortir la version de Zack Snyder de Justice League, certains fans y voit une opportunité pour demander que David Ayer sorte son director’s cut de Suicide Squad.

La version du film qui est sortie en 2016 n’est en effet pas la vision originale du réalisateur et il l’a fait savoir à plusieurs reprises. Récemment, il n’a pas hésité a dire qu’il aimerait bien sortir sa version originale. Le long métrage a subi plusieurs reshoots pour satisfaire les demandes des studios qui ne voulaient pas que le film soit trop sombre, surtout après Batman v Superman.

David Ayer est très actif sur Twitter et n’hésite pas à répondre aux fans qui lui posent des questions sur le film et ses intentions premières avec le film. Un fan a posté deux images du Joker dans Suicide Squad. La première image vient du trailer et fait partie de la vision originale et la seconde vient du film qui est sorti en salle.

Ayer explique : « Cela a été refilmé car le ton était « trop sombre » – Mon premier acte était un film normalement construit. Je me suis inspiré de Nolan. Il y avait de vraies scènes avec un jeu incroyable entre Jared et Margot. Joker était terrifiant. Harley était complexe. »

This was reshot because the tone was “too dark” – My first act was a normally constructed film. I took my inspiration from Nolan. There were real scenes with incredible acting between Jared and Margot. Joker was terrifying. Harley was complex. https://t.co/KeJHmI6EA7 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020

Il compare ensuite son film a Joker de Todd Phillips : « Imaginez si le film de Todd Phillips, Joker, avait été refilmé et remonté parce qu’il était trop sombre – c’est exactement ce qui est arrivé à Suicide Squad. Quiconque dit que mon montage n’a pas fonctionné me doit de me le dire directement. »

Imagine if Todd Phillips film The Joker was reshot and recut because it was too dark — This is EXACTLY what happened to Suicide Squad. Anyone who says my cut did not work owes me to say it directly to me. https://t.co/O1kcpsiOX4 — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020

Si le réalisateur semble honnête, certains pensent que ses propos encouragent la partie toxique du fandom et ouvre la porte aux trolls. Mais pour David Ayer, il dit simplement sa vérité : « Comment ? En articulant ma vérité ? En étant fidèle à ma vision ? Je comprends que des dynamiques sociales beaucoup plus vastes sont toujours en jeu avec tout. »

How? By articulating my truth? By being loyal to my vision? I understand that much larger social dynamics are always at play with everything. #bepeace https://t.co/1F4ZwPUaba — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 30, 2020

Encore une fois, on ne sait pas s le director’s cut de Suicide Squad sortira un jour mais clairement, David Ayer aimerait que les fans le voient éventuellement.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros