Justice League : Le Snyder Cut « n’existe pas encore » et va coûter plus cher que prévu

Le Snyder Cut de Justice League « n’existe pas encore » et va coûter plus cher que prévu. Et Jesse Einsenberg pense que c’est sans précédent.

Depuis la semaine dernière, les fans de Zack Snyder sont aux anges. Ils ont appris que la version de Justice League de Snyder allait enfin voir le jour l’année prochaine. HBO Max, nouveau service streaming de Warner Bros, va proposer cette version à ses abonnés en 2021.

Mais avant d’arrivé là, Snyder doit finir son film, un film qui apparemment est loin d’être complété, va coûter très cher et qui techniquement n’existe pas encore, si on en croit Bob Greenblatt, le patron de WarnerMedia.

Quad il a été annoncé que le film allait sortir, il a été dit que cela coûterait entre 20 et 30 millions de dollars mais apparemment, ce ne sera pas le cas, ce serait encore plus. Durant une interview au podcast Record Media de Vox, Greenblatt a confié que ce n’est pas une tâche facile de monter ce film.

Il explique : « Ce n’est pas aussi facile que d’entrer dans la voûte et il y a un Snyder Cut poser là. Ça n’existe pas. Zack est en train de le construire et c’est complexe, y compris … de nouveaux plans VFX, c’est une refonte radicale de ce film et c’est compliqué et extrêmement cher … Je dirai juste que je souhaite que ce ne soit que 30 millions et que je m’arrête là. C’est une entreprise énorme et très complexe. »

Greenblatt ne dit pas le montant exact mais il semble qu’ils vont devoir débourser une plus grosse somme que 30 millions pour compléter le film qui n’est apparemment pas fini. Si Snyder a sa vision, le film en lui-même n’existe pas encore. Il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour avoir un produit fini.

Zck Snyder et son équipe sont donc au travail et complètent les effets visuels. Ils auront aussi accès aux acteurs mais uniquement pour des voix additionnelles et non de nouvelles scènes puisqu’il n’y aura pas de reshoots.

Ailleurs, Jesse Einsenberg qui incarne Lex Luthor dans Batman v Superman, se dit ravi pour Snyder et confie qu’il a appris la nouvelle il y a quelques semaines : « Je suis tellement heureux pour lui qu’il puisse sortir quelque chose dont il est fier. Je veux dire, je ne peux penser à aucun autre précédent dans l’histoire où il y avait quelque chose de cette envergure. »

Il ajoute : « Parce qu’il ne s’agit pas seulement de sortir le film, mais cela a exigé tout cela (…) Donc, ce n’est pas seulement qu’ils sortent des scènes qui sont terminées, ils doivent faire beaucoup de post-production et c’est un si gros processus. Et oui, je suis tellement content pour lui. »

Il termine en disant : « C’est un gars formidable avec une vision très, très spécifique et donc, oui, je suis content qu’il ait cette opportunité. Et il semblait vraiment heureux. »

Zack Snyder’s Justice League sortira au courant de l’année 2021.

Source : Movieweb / Crédit ©Warner Bros