Suicide Squad : Un director’s cut serait facile à compléter selon David Ayer

David Ayer dit qu’un director’s cut de son film Suicide Squad serait facile à compléter et il ne serait pas contre l’idée.

Alors que Zack Snyder va enfin pouvoir compléter son film Justice League, les fans de DC se demandent si David Ayer n’aimerait pas faire la même chose avec Suicide Squad. Et apparemment, Ayer n’est pas contre l’idée.

Contrairement à Zack Snyder, Ayer est resté sur le projet de bout en bout, mais au final, la version qui est sortie en 2016 n’était pas complètement celle qu’il visionnait au départ. Warner Bros est énormément intervenu dans le processus et a exigé des reshoots et des changements qui ont changé le film de départ.

Désormais, David Ayer confirme sur Twitter que sa version, son director’s cut, peut facilement être complété si on lui donne les moyens : « Mon montage serait facile à réaliser. Ce serait incroyablement cathartique pour moi. C’est épuisant de se faire botter le cul pour un film qui a reçu le traitement « Edward aux Mains d’Argent ». Le film que j’ai fait n’a jamais été vu. »

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 25, 2020