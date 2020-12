Justice League : Ray Fisher refuse de travailler avec le patron de DC Films

Ray Fisher de Justice League, annonce qu’il ne participera plus à des films impliquant Walter Hamada, le président de DC Films.

Il semblerait que Ray Fisher renonce à son rôle de Cyborg. L’acteur de Justice League a en effet déclaré qu’il ne participerait plus à des projets impliquant Walter Hamada, le président de DC Films. Ce dernier était récemment l’objet d’un portrait dans le New York Times, où il détaillait notamment les plans de Warner Bros vis-à-vis des productions DC.

Fisher avait précédemment allégué une mauvaise conduite de la part de dirigeants du studio, y compris Hamada, ainsi que du réalisateur Joss Whedon, lors des reshoots du premier Justice League, ce qui a incité la société mère WarnerMedia à enquêter sur l’affaire.

Mercredi, Fisher a tweeté : « Walter Hamada est le type de facilitateur le plus dangereux. Ses mensonges, (…), ont cherché à cacher les problèmes très réels de l’enquête de Justice League. Je ne participerai à aucune production associée à lui. »

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.

His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.

I will not participate in any production associated with him.

— Ray Fisher (@ray8fisher) December 30, 2020