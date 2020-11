Justice League : Joss Whedon est-il en train de perdre sa carrière ?

Ray Fisher pense que le départ de Joss Whedon de la série The Nevers est dû à l’enquête sur son « terrible comportement » sur Justice League.

Il y a peu, on apprenait que Joss Whedon quittait la série The Nevers de HBO Max, soit disant à cause d’épuisement. Mais selon Ray Fisher, cela a plus à voir avec l’enquête dont il est le sujet, après des accusations de comportement toxique sur le tournage des reshoots de Justice League.

Whedon a pris la direction du film après le départ du réalisateur original Zack Snyder. Les changements et les reshoots de Whedon ont fini par changer le ton du film, et les fans et les critiques n’ont pas été tendres avec le film.

Depuis plusieurs mois, Joss Whedon est accusé par Ray Fisher (Cyborg dans Justice League) d’avoir eu un comportement horrible sur le tournage et il fait depuis l’objet d’une investigation par Warner Bros pour déterminer ce qu’il s’est passé.

Cette enquête sur le comportement de Whedon n’est clairement pas un avantage dans sa carrière et cela pourrait bien la lui couter. Fisher avance que ce n’est pas un hasard si Whedon a quitté son projet de série.

Après l’annonce sur le départ de Whedon, Fisher a tweeté qu’il ne laissera pas passé la raison cité, cette « vieille tactique d’Hollywood » de quitter un projet pour ses propres raisons pour couvrir le vrai problème.

Fisher affirme au contraire que le départ de Whedon de The Nevers est directement lié à l’enquête sur son « terrible comportement « sur le plateau de Justice League. Il dit que l’enquête a maintenant trois semaines et qu’il ne fait aucun doute que Whedon a été lâché par HBO Max (propriété de Warner Media) à la suite de ce qui a été révélé au cours de l’enquête.

I have no intention of allowing Joss Whedon to use the old Hollywood tactic of “exiting”, “stepping down”, or “walking away” to cover for his terrible behavior.

WarnerMedia’s JL investigation has been in full swing for over 3 weeks now.

This is undoubtedly a result of it.

A>E https://t.co/DRj0MpDkfm

— Ray Fisher (@ray8fisher) November 26, 2020