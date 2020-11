Joss Whedon quitte le navire de la série The Nevers

Joss Whedon a décidé de se retirer de la prochaine série dramatique HBO : The Nervers.

Le créateur de Buffy contre les vampires, Joss Whedon a décidé de ne plus faire partie de l’aventure de The Nevers. Dans un communiqué HBO a confirmé « Nous nous sommes séparés de Joss Whedon. Nous restons enthousiasmés par l’avenir de The Nevers et attendons avec impatience sa première à l’été 2021 ».

Joss Whedon a tenu à s’exprimer et donner sa propre version de son départ dans une interview à CinemaBlend : « Cette année de défis sans précédent a eu un impact sur ma vie et ma vision des choses, comme je n’aurais jamais pu l’imaginer. Développer et produire The Nevers a été une expérience joyeuse, mais je me rends compte que le niveau d’engagement requis pour aller de l’avant, combiné aux défis physiques de faire une série aussi énorme pendant une pandémie mondiale, c’est plus que je ne peux encaisser. Mon travail commence à en souffrir ».

Le réalisateur devait écrire, produire et réaliser la série The Nevers commandée par HBO en juillet 2018. Une série de science-fiction centrée sur un groupe de jeunes femmes aux pouvoirs surnaturelles à l’époque victorienne au coeur de l’Angleterre portée par un casting prestigieux : Laura Donnelly (Outlander), Olivia Williams ( Miss Austen Regrets), James Norton (Grantchester), Nick Frost (Fighting Act), Kiran Sonia Sawar (Black Mirror), Elizabeth Berrington (The Office), Viola Prettejohn (The Witcher), Anna Devlin (Tout l’argent du monde) ou encore Martyn Ford (Of Gods and Warriors).

Une décision qui intervient au milieu d’une controverse portant du doigt le comportement de Joss Whedon à diriger Justice League pour Warner Bros. L’acteur Ray Fisher remet en cause le réalisateur sur son attitude abusive et non professionnelle sur le tournage du film en 2017. Des affirmations qui ont été prises aux sérieuses et font l’objet d’une enquête.

Pour le moment aucune information n’a été communiquée sur la reprise en main de la série et l’impact du départ de Joss Whedon sur la production.

Crédit photo : ©Droits réservés / Source : Deadline