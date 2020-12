Justice League : L’enquête de WarnerMedia sur Joss Whedon est finie

WarnerMedia dit avoir remédié à la situation concernant les accusations contre Joss Whedon de mauvais comportement impliquant Ray Fisher.

Cinq mois après la plainte de Ray Fisher contre Joss Whedon, l’enquête sur le mauvais comportement du réalisateur sur le tournage de Justice League, a été bouclée par WarnerMedia qui dit avoir remédié à la situation.

Dans un communiqué vendredi soir, WarnerMedia a déclaré: « L’enquête de WarnerMedia sur le film Justice League est terminée et des mesures correctives ont été prises », bien que la déclaration n’ait pas fourni plus de détails sur ce qu’était cette action ou qui elle a affecté.

Dans un tweet peu de temps après la déclaration de Warner, Fisher a écrit : « Il y a encore des conversations à avoir et des résolutions à trouver. Merci à tous pour votre soutien et vos encouragements dans cette affaire. Nous sommes sur la bonne voie. »

— Ray Fisher (@ray8fisher) December 12, 2020