DC : Dave Bautista ne pense plus pouvoir jouer Bane

Alors qu’il avait envie de jouer le personnage, Dave Bautista ne pense plus pouvoir « rendre justice à Bane » alors que James Gunn redémarre DC « à partir de zéro ».

Aujourd’hui 31 janvier 2023 devrait être le jour où James Gunn révèle enfin une partie de ses plan pour le nouvel univers DC, qu’il est en train de mettre en place avec son comparse Peter Safran.

En 2021, Dave Bautista a déclaré à Justice Con qu’il avait personnellement fait pression sur Warner Bros. pour avoir une chance de jouer l’antagoniste super puissant de Batman. C’était avant que James Gunn, qui a travaillé avec Bautista sur les films Marvel Les Gardiens de la Galaxie, ne devienne le nouveau boss des super-héros de DC. Malheureusement, il est peu probable que Bautista enfile le masque du supervillain.

« J’ai eu des conversations avec James à ce sujet, mais je pense que la direction dans laquelle il se penche, rebooter complètement tout cet univers, il repart de zéro et commence plus jeune et plus frais et je pense que c’est ce qui faut faire », a déclaré Bautista à Insider.

Il a poursuivi : « Vous devez commencer à planifier pour les 15 prochaines années, et je ne pense tout simplement pas que vous puissiez le faire avec moi. Je comprends cela. Et, aussi, je dois dire que j’apprécie cela parce que je ne veux pas jouer un personnage à qui je ne peux pas rendre justice. Je ne pense pas qu’à ce stade de ma carrière je puisse rendre justice à Bane. Je ne sais tout simplement pas si je pourrais gérer la partie physique, et je ne pense pas que j’aurais la longévité pour planifier à l’avance les films. »

Peut-être que les jours de Bautista dans les films de super-héros sont derrière lui. Après tout, le catcheur devenu acteur fera ses adieux à son rôle de Drax le Destructeur dans Les Gardiens de la Galaxie 3 cette année. Et comme il l’a dit précédemment, il est soulagé. « Tout n’était pas agréable. C’était difficile de jouer ce rôle. Le processus de maquillage m’épuisait », a-t-il déclaré à GQ, ajoutant qu’il voulait faire « des trucs plus dramatiques. »

Et c’est le cas, Bautista a un rôle important dans Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan qui ce mercredi 1 février en salles. Il reviendra également en tant que Glossu Rabban Harkonnen dans le deuxième volet de l’épopée de science-fiction de Denis Villeneuve Dune plus tard cette année.

Source : Insider / Crédit © Karwai Tang /WireImage; Everett Collection