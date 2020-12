Eternals : De nouveaux détails sur les personnages Marvel ont fait surface

De nouveaux détails à propos des personnages du film Marvel Eternals ont fui sur la toile via un jeu de LEGO et du merchandising.

Les fuites concernant le film Marvel Eternals continuent de faire surface sur la toile. Après un aperçu des personnages de Gemma Chan et Richard Madden, de nouveaux matériaux promotionnels ont fui. Ici, il s’agit d’un jeu de LEGO qui offre des descriptions sur les personnages célestes du film.

Ces descriptions font notamment des révélations sur Thena, Gilgamesh et Makkari. « Les 3 Eternals ont des pouvoirs incroyables – Thena peut invoquer des armes, Gilgamesh a une super-force et Makkari court plus vite que la vitesse de rotation. »

Un ensemble de LEGO appelé « Arishem Shadow » montre un céleste. La description offre plus d’indices sur ces nouveaux super-héros et leurs pouvoirs, « Quand Sersi, Ikaris, Kingo et Ajak affrontent un diabolique Deviant, tout peut arriver ! Ikaris a une force surhumaine, les transformateurs de Sersi se changent en … n’importe quoi, Kingo lance de l’énergie et Ajak communique avec les Célestes. Arishem, le chef des Célestes, peut même rejoindre la bataille avec un fusil dans chaque main. «

En plus de ces LEGO, Redwolf, une compagnie indienne qui fabrique des t-shirts, a dévoilé encore plus de détails sur les personnages du film. Tout d’abord, ils expliquent que « Les Eternals sont une race d’extraterrestres immortels venus d’une planète lointaine qui sont arrivés sur Terre il y a des milliers d’années pour protéger l’humanité d’une race de prédateurs extraterrestres appelés Deviants. Les Eternals ont été alertés de la menace des Deviants par les Celestials, une race de constructeurs cosmiques dont les empreintes digitales sont sur les éléments constitutifs de la vie elle-même. »

Ils entrent ensuite dans un peu plus de détails pour chaque personnage :

Ikaris (Richard Madden) est le leader tactique et le plus puissant Eternel et est fier de garder les autres Eternals en sécurité. Moral, gentil et charismatique, Ikaris revendique un grande puissance, il peut voler et a la capacité de projeter des faisceaux d’énergie cosmique intense de ses yeux. Lorsque les monstrueux Déviants reviennent après des siècles, Ikaris décide d’unir les Eternels dispersés pour arrêter la nouvelle menace. Sersi (Gemma Chan) est l’Éternel avec une affinité pour l’humanité. Sersi est aussi heureuse de travailler en tant que conservatrice de musée qu’elle sauve les humains de la menace des déviants. Sersi a la capacité de manipuler la matière, en changeant la composition de tout matériau non sensible qu’elle touche. Elle est également amoureuse d’Ikaris depuis des siècles et l’aide à recruter les Éternels pour une dernière mission. Ajak (Selma Hayek) est la cheffe spirituelle des Eternals. Sa sagesse a aidé à guider l’équipe depuis leur arrivée ici de leur planète natale pour aider à défendre l’humanité contre les déviants et pour aider les humains à avancer vers la civilisation moderne dans laquelle ils vivent aujourd’hui. Ajak peut non seulement guérir les humains et les Eternels, mais elle est également capable de communiquer avec les Célestes. Thena (Angelina Jolie), une guerrière féroce plus à l’aise au combat que n’importe quel autre endroit, elle a la capacité d’utiliser l’énergie cosmique pour former n’importe quelle arme de poche à laquelle elle peut penser. Souvent hargneuse et distante, elle forge une amitié improbable avec Gilgamesh qui s’étend sur des siècles. Gilgamesh (Ma Dong-seok) est le membre le plus fort et le plus gentil de l’équipe. Il devient le partenaire de facto de Thena lorsque les événements du passé l’exilent du reste de l’équipe. Capable de projeter un puissant exosquelette d’énergie cosmique, Gilgamesh est un guerrier féroce qui est devenu légendaire pour ses combats avec les déviants à travers l’histoire.

Phastos (Brian Tyree Henry) est doté du pouvoir d’invention. Il est capable de créer tout ce qu’il peut imaginer à condition de disposer de suffisamment de matières premières. Au fil des siècles, Phastos a contribué à faire avancer l’humanité technologiquement tout en gardant toujours son intelligence caché dans l’ombre. Makkari (Lauren Ridloff) est la femme la plus rapide de l’univers. Elle utilise sa super-vitesse de puissance cosmique pour repérer les planètes pour les Eternels, et en tant que seule Eternelle sourde, le boom sonore qui accompagne sa course cosmique ne l’affecte pas. Druig (Barry Keoghan) peut utiliser l’énergie cosmique pour contrôler l’esprit des hommes. Druig s’est retiré des autres Eternels parce qu’il n’est pas d’accord avec la façon dont ils ont interagi avec l’humanité au cours des siècles. Distant et puissant, il est parfois difficile de déterminer s’il est ami avec l’ennemi. Kingo (Kumail Nanjiani) est l’Éternel avec le pouvoir de projeter des projectiles d’énergie cosmique avec ses mains. Au fil des siècles, il est tombé amoureux de l’idée de gloire. De nos jours, c’est une célèbre star de Bollywood qui doit quitter sa vie riche et célèbre pour aider l’équipe à repousser la nouvelle menace Deviant. Et enfin, il y a Sprite (Lia McHugh) – qui a l’apparence d’une fille de 12 ans. Elle a la capacité de créer des illusions réalistes. Son amitié avec Sersi cache une tristesse lasse du monde car elle a été traitée comme une enfant par l’humanité pendant des siècles. Mais Sprite est beaucoup plus forte et plus intelligente qu’elle n’y paraît, ce qui sera utile pendant qu’ils se battent avec les déviants.



Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 3 novembre 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel