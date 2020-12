Eternals : Des artworks dévoilent les personnages de Richard Madden et Gemma Chan

Des artworks du film Eternals de Marvel donnent un meilleur aperçu des personnages de Richard Madden et Gemma Chan.

Le film Marvel The Eternals reste encore un énorme mystère. Alors que le film de la phase 4 aurait dû sortir en novembre dernier, la situation sanitaire a repoussé sa sortie à l’année prochaine, en novembre 2021. Pour le moment, le public n’a donc encore rien vu du film, pas une seule image officielle n’a encore été dévoilée.

Mais évidemment, les fuites existent et deux images ont fait surface sue la toile. Il s’agit de visuels de t-shirts sur lesquels on peut voir Sersi et Ikaris, les personnages incarnés par Gemma Chan et Richard Madden.

Il est assez étonnant que davantage de visuels du film n’aient pas fuité plus que ça en ligne, surtout si l’on considère le fait que le film était déjà censé être dans les salles. Il y a eu des fuites ici et là, mais ces t-shirts donnent une idée assez décente de ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre lorsque le film arrivera enfin fin 2021.

🚨 Sersi finalmente aparece com seu belo visual ao lado de Ikaris em estampa de camisa. #Eternals pic.twitter.com/Ox3hwIzYI8 — ETERNALS BRASIL (@EternalsBRA) December 28, 2020

The Eternals de Marvel Studios présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Après les événements d’Avengers: Endgame, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre l’ennemi le plus ancien de l’humanité, les Deviants.

Le casting inclut Richard Madden dans le rôle de « tout-puissant » Ikaris, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, Lauren Ridloff dans le rôle du speedster Makkari (la première super-héroïne sourde du MCU), Brian Tyree Henry en tant que l’inventeur Phastos, Salma Hayek en tant que chef Ajak, Lia McHugh en tant que «jeune éternelle» Sprite, Don Lee en tant que Gilbamesh, Angelina Jolie en guerrière Thena, Kit Harington en Dane Whitman (alias Black Knight), Barry Keoghan en Druig et Gemma Chan en Sersi.

Réalisé par Chloé Zhao, The Eternals sort le 3 novembre 2021.

Source : MovieWeb / Crédit ©Marvel