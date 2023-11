Zack Snyder en a fini avec les super-héros sauf pour certains personnages Marvel et DC

Zack Snyder dit en avoir fini avec le genre super-héros sauf s’il a l’occasion de réaliser un film sur une adaptation particulière de DC ou deux personnages Marvel précis.

Zack Snyder a apparemment perdu la passion qu’il avait pour réaliser des films de super-héros. Le réalisateur derrière Watchmen, Man of Steel Batman v Superman et Justice League s’est récemment confié à The Hollywood Reporter disant qu’il n’est plus vraiment excité à l’idée de réaliser un autre film de super-héros.

Cependant, il avoue qu’il y avait encore quelques histoires qu’il envisagerait d’aborder si son ami James Gunn – ou même Marvel – venait l’appeler. Si Gunn l’invitait dans l’univers cinématographique remanié de DC, Snyder a déclaré qu’il serait partant pour une adaptation de Dark Knight Returns, mais seulement « une véritable représentation » du roman graphique emblématique de Frank Miller.

Du côté de Marvel, Snyder a déclaré qu’il envisagerait de réaliser un film Daredevil et Elektra, à savoir une adaptation d’Elektra Lives Again de Miller. « Mais c’est tout », dit-il. Sinon, il n’est pas très nostalgique du genre. « Nous avons été sur le tapis roulant – cela n’a pas évolué », a déclaré Snyder. « Je n’ai plus le même enthousiasme qu’avant. »

Publié en 1990, Elektra Lives Again se concentre sur Matt Murdock/Daredevil, affligé de chagrin, en proie à des cauchemars récurrents et à des prémonitions selon lesquelles son ancien amour, l’assassin Elektra (décédée dans ses bras dans les pages Daredevil), est vivante et toujours active.

Daredevil et Elektra ont été interprétés sur grand écran par Ben Affleck et Jennifer Garner dans Daredevil en 2003 et Elektra en 2005 et sur le petit écran par Charlie Cox et Élodie Yung dans la série Daredevil de Marvel et Netflix.

Cox aura sa propre série Disney+, Daredevil : Born Again, et des rapports ont émergé au cours de l’été selon lesquels Garner reprendrait son rôle dans le prochain Deadpool 3, bien que Marvel n’ait pas commenté la rumeur.

Snyder est désormais entré dans un autre univers cinématographique, celui de Rebel Moon, sa dernière épopée de l’espace sans super-héros. En deux parties, le premier film sera disponible dès le 22 décembre sur Netflix puis la seconde partie sera mise en ligne en avril 2024.

Source : THR / Crédit ©DR