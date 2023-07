Deadpool 3 : Jennifer Garner de retour en Elektra 20 ans après Daredevil

Jennifer Garner reprendra son rôle d’Elektra dans Deadpool 3 ce qui ouvre la porte à un retour possible de Ben Affleck en Daredevil.

Voilà un retour que l’on n’attendait pas dans l’univers de Marvel. The Hollywood Reporter a annoncé que Jennifer Garner reprendra son rôle d’Elektra qu’elle a joué il y a 20 ans dans le film Daredevil puis dans son film solo éponyme en 2005. Cela établi ainsi une ligne directe pour un retour possible de Ben Affleck qui incarnait Daredevil à l’époque.

Deadpool 3 s’annonce comme bien plus qu’une simple histoire de Deadpool, car Hugh Jackman qui revient en Wolverine est maintenant rejoint par Garner en tant que personnages hérités de Marvel qui reviendront dans le film.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur Deadpool 3, mais le film devrait traiter du voyage dans le temps et du multivers, ce qui peut aider à expliquer pourquoi des personnages comme le Wolverine de Jackman et l’Elektra de Garner reviennent. On se demande alors si le Daredevil de Ben Affleck, fera son retour, d’autant que la rumeur court depuis quelque temps. Mais pour le moment, rien n’a été annoncé par Marvel.

Concernant Daredevil, le MCU contient déjà sa version du personnage joué par Charlie Cox. Après avoir joué le personnage dans la série de Netflix (Elodie Yung y incarnait Elecktra), il revient bientôt pour une nouvelle série, cette fois-ci sur Disney+. Sachant que grâce au Multivers, le MCU peut avoir différentes versions du même personnage, on imagine très bien les deux Daredevil cohabiter.

Ce troisième film de la saga Deadpool verra officiellement l’intégration de plus de personnages X-Men dans le MCU. Reynolds reviendra à son rôle emblématique de Wade Wilson / Deadpool aux côtés de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine.

Le film verra également le retour de visages plus familiers, tels que Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa, Leslie Uggams en tant que Blind Al, Karan Soni dans le rôle de Dopinder, Brianna Hildebrand qui revient en Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kitsuna en tant que Yukio et Stefan Kapičić qui reprend son rôle de Colossus.

Deadpool 3 est réalisé par Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project). Il est écrit par Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Ryan Reynolds et Shawn Levy. Il est produit par Kevin Feige, Reynolds et Levy.

Source : THR / Crédit ©Fox/Marvel