Rebel Moon : Trailer de la nouvelle épopée de Zack Snyder en deux parties

Netflix dévoile un premier trailer pour Rebel Moon, la nouvelle saga cinématographique de Zack Snyder en deux parties.

Rebel Moon, le nouveau projet de Zack Snyder inspiré par Les Sept Samouraïs et Star Wars, se dévoile enfin avec une bande-annonce. La première bande-annonce de la saga de science-fiction a été publiée cette semaine et comprend des images de non pas un mais deux films : Rebel Moon : Partie 1 – Enfant du Feu, qui sort sur Netflix ce 22 décembre, et Rebel Moon : Partie 2 – L’Entailleuse, attendu quatre mois plus tard, le 19 avril 2024.

L’idée derrière Rebel Moon était à une époque un pitch pour un film Star Wars qui n’a finalement jamais vu le jour. Snyder, (toujours propriétaire de son idée) et son épouse/partenaire de production Deborah Snyder ont décidé d’en faire un concept original.

Les films se déroulent sur une planète appelée Veldt, autrefois gouvernée par un roi et une reine bienveillants et protégée par une armée de chevaliers robots. Rebel Moon reprend des siècles plus tard, avec cette même planète attaquée par l’empire galactique de Mother World.

L’un de ces chevaliers robots, doublé par Anthony Hopkins en VO, est la voix-off de la bande-annonce originale mais reste évasif sur les détails de ce monde de science-fiction. Cet aperçu est un barrage de visuels pleins d’action – y compris des épées laser enflammées qui ne sont certainement pas des sabres laser, de gigantesques vaisseaux spatiaux tirant d’énormes canons et une magnifique bête ailée.

Lorsqu’une paisible colonie des confins de la galaxie se retrouve menacée par les armées d’un tyran, elle place ses meilleurs espoirs de survie en Kora (Sofia Boutella), une jeune femme au passé mystérieux qui vit parmi ses villageois. Chargée de recruter des combattants entraînés, Kora rallie un petit groupe de guerriers issus de différents mondes : des marginaux, des insurgés, des paysans et des orphelins de guerre qui partagent tous la même soif de rédemption et de vengeance. Tandis que la menace d’un royaume entier pèse sur la plus improbable des lunes, une bataille pour le destin d’une galaxie s’engage et une nouvelle armée de héros se constitue.

Outre Boutella et Hopkins, le casting de Rebel Moon comprend, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Michiel Huisman, Ed Skrein, Doona Bae, Staz Nair, Cleopatra Coleman, Jena Malone et Fra Fee.

Rebel Moon – Teaser Trailer VF

Rebel Moon – Teaser Trailer VO