Back in Action : Cameron Diaz sort de sa retraite pour un film Netflix face à Jamie Foxx

Cameron Diaz sort de sa retraite et revient pour Back in Action, un film Netflix dans lequel elle retrouvera Jamie Foxx.

Cameron Diaz revient dans l‘action. L’actrice qui s’était retirée du métier il y a quelques années, a décidé de revenir avec un film au titre approprié : Back in Action. Il s’agit d’une comédie d’action pour Netflix dont les détails restent pour le moment inconnus.

Ce que nous savons, c’est que Diaz sera aux côtés de Jamie Foxx, marquant ainsi leur troisième collaboration L’enfer du Dimanche en 1999 et le remake d’Annie de 2014 qui fut le dernier projet de Diaz avant sa retraite.

« Jamie Foxx, toi seul pouvais me remettre en action !!! » Diaz a écrit sur son Instagram Story. « J’ai hâte, ça va être génial ! »

Foxx a révélé la nouvelle mercredi sur Twitter, partageant un enregistrement audio de son appel téléphonique avec Diaz. Lors de l’appel, Diaz dit qu’elle est ravie de revenir au cinéma mais qu’elle ne sait pas comment s’y prendre pour sortir de sa retraite.

Pour l’aider, Foxx a fait appel à Tom Brady, le joueur de football américain qui est aussi sorti de sa retraite : « Je parlais à Jamie et il a dit que vous aviez besoin de quelques conseils sur la façon de sortir de votre retraite », a déclaré Brady à Diaz, ajoutant : « J’ai réussis relativement bien à le faire. » Malheureusement, l’enregistrement se termine avant que nous puissions entendre l’un des conseils de Brady.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022