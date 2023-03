John Wick 4 : Shamier Anderson s’est inspiré du Joker de Heath Ledger

Shamier Anderson dit s’être inspiré du Joker de Heath Ledger pour son rôle dans John Wick 4.

John Wick Chapitre 4 est actuellement en salles et le film contient quelques nouveaux personnages comme le Tracker, joué par Shamier Anderson. Dans une récente interview à Vulture, l’acteur a confié son inspiration pour le rôle. Anderson a révélé que la performance du Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight avait inspiré sa performance en tant que Tracker.

« J’ai regardé le Joker et j’ai beaucoup étudié ce que faisait Heath Ledger, à quel point ce personnage était excitant; vous saviez juste que ce type avait un passé solide », a révélé Anderson. « Comme, pourquoi a-t-il eu ces cicatrices ? Et, pour moi, pourquoi ai-je ce chien ? Pourquoi ai-je ce sac à dos ? Pourquoi suis-je habillé comme ça ? Ce type est transitoire. Il a des poches parce qu’il voyage tellement; il ne se change pas vraiment.

Ce cahier que vous voyez dans le film, je l’ai ramené à la maison et j’ai beaucoup écrit dedans. Ce sac à dos qu’il portait, j’avais beaucoup d’objets personnels, comme des jouets pour chiens, des friandises pour chiens, des briquets gravés avec mon nom. Je devais juste mettre mon ADN dessus. Et je pense que cela se traduit par le fait que les gens sont entichés du Tracker. »

Pour le moment, la franchise s’arrête là, mais clairement Lionsgate a envie de continuer et n’est pas prêt à laisser partir Keanu Reeves. Mais pour le réalisateur et la star du film, ils ont besoin d’un break : « Dans notre esprit, Keanu et moi avons terminé pour le moment. Nous allons laisser John Wick se reposer », a partagé Stahelski avec The Hollywood Reporter.

Puis il ajoute : « Je suis sûr que le studio a un plan. Si tout le monde l’aime et que ça devient fou, alors nous prendrons une minute tranquille. » Il dit aussi que peut-être qu’après la sortie au Japon, qui se fait généralement quelques mois après le reste du monde, « Keanu et moi ferons le long voyage jusqu’à Tokyo, nous nous assoirons au Scotch Bar de l’Imperial Hotel et nous dirons : ‘Qu’est-ce que tu en penses ?’ Nous allons prendre quelques verres de whisky de 20 ans d’âge et écrire quelques idées sur des serviettes. Si ces idées tiennent, nous ferons peut-être un film. »

John Wick 4 est actuellement sans les salles.

Source : Vulture, THR / Crédit ©Lionsgate