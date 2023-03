John Wick : Lionsgate n’est pas prêt à dire au revoir au personnage après le Chapitre 4

Lionsgate est très attaché à John Wick et n’est pas prêt à le laisser derrière après le Chapitre 4.

Est-ce qu’un Chapitre 5 de John Wick est déjà en préparation ? C’est la question que beaucoup se posent alors que le quatrième volet de la saga portée par Keanu Reeves vient de sortir en salles.

Joe Drake, le patron des studios Lionsgate tient énormément à la franchise qui leur rapporte gros et espère que ce n’est pas la fin. Il souhaite que Keanu Reeves revienne pour un prochain film.

Dans une interview à Deadline, il confie : « Nous ne sommes pas prêts à dire au revoir à Keanu avec cette franchise », a-t-il déclaré. « Cela déprendra de l’alternative qui se présente … il y a beaucoup de choses différentes que nous pouvons faire [pour incorporer Reeves dans des projets de John Wick]. »

Keanu Reeves est déjà prévu pour reprendre son rôle de John Wick dans le prochain film dérivé Ballerina, qui se déroule entre John Wick: Chapitre 3 – Parabellum et John Wick: Chapitre 4.

Pour le moment, en dehors de Ballerina, il n’y a pas d’autre projet prévu pour que l’acteur apparaisse dans le rôle, surtout quand on considère ce qui arrive à John dans le film. Mais avec la scène post-générique, il est possible que les personnages joués par Donnie Yen (Caine) et la chanteuse Rina Sawayama (Akira) apparaissent dans des projets futurs.

« J’adorerais qu’ils continuent », a confié le réalisateur Chad Stahelski à EW à propos de ces personnages. « Vous devriez demander à Keanu ce qu’il en pense, mais, pour moi, j’adore l’idée. »

En attendant de voir ce que l’avenir réserve à la franchise, John Wick Chapitre 4 est actuellement dans les salles de cinéma.

Source : Deadline et EW / Crédit ©Lionsgate